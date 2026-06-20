In giro di notte con un coltello a serramanico, denunciato un 21enne a Udine

Durante il controllo il giovane è stato trovato in possesso di un coltello serramanico.

È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico durante un controllo notturno nella zona Est di Udine. Per questo un giovane di 21 anni è stato denunciato dai Carabinieri.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di pattugliamento dei Carabinieri della Stazione di Udine Est. I militari hanno fermato il giovane, cittadino extracomunitario, mentre si trovava a piedi lungo la via. Nel corso del controllo, il 21enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri.

Il sequestro e la denuncia

Il coltello è stato immediatamente posto sotto sequestro. Il giovane è stato denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere. L’ intervento si inserisce nell’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri nella zona Est di Udine, con l’obiettivo di prevenire reati e garantire maggiore sicurezza nelle aree cittadine.