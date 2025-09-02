Colnago e Giorgio Celiberti, l’arte friulana viaggia su due ruote

La collaborazione tra Colnago e il Maestro Giorgio Celiberti.

L’arte del Maestro Giorgio Celiberti prende forma su due bici grazie ad un progetto speciale realizzato insieme a Colnago in occasione del Fvg Bike Trail.

Quest’anno infatti, oltre alla maglia da collezione firmata dal Maestro Giorgio Celiberti in collaborazione con Sportful, due telai Colnago G4-X, modello di punta gravel, sono stati personalizzati con l’opera Labirinto di sogni di Celiberti, trasformandosi in vere e proprie opere d’arte in movimento. Alla realizzazione hanno contribuito Lumar Colors, leader nella personalizzazione di telai, e X-Zone Bike, che ha curato l’assemblaggio tecnico con i migliori componenti disponibili.



“È un grande orgoglio collaborare con Colnago, uno dei brand più prestigiosi a livello mondiale, e con Giorgio Celiberti, maestro friulano di fama internazionale, due partner che condividono la nostra visione di unire sport, cultura e territorio. I telai non sono solo capolavori estetici, ma anche esempi di eccellenza tecnica. Questo progetto conferma e rafforza la nostra idea di FVG Bike Trail: la bicicletta come strumento culturale per leggere il paesaggio e per riscoprire ciò che siamo”, conclude Miranda. Le biciclette saranno esposte in occasione di mostre ed eventi sul territorio; chi desidera ammirarle potrà farlo presso la Casa della Contadinanza nel Castello di Udine.