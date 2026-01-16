Coppa del Mondo, eventi e sagre: cosa fare questo fine settimana in Friuli

Il terzo weekend di gennaio in Friuli Venezia Giulia è un invito a scoprire il territorio tra sport internazionale, sagre dai sapori invernali, racconti per l’infanzia e cielo stellato. Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 saranno due giornate ricche di eventi tra le montagne, le colline e i teatri della regione, con proposte per tutte le età.

Tarvisio capitale dello sci alpino con la Coppa del Mondo femminile

Il grande sport torna protagonista a Tarvisio, che per tre giorni ospita le gare della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Dopo il successo delle edizioni precedenti, la località friulana si conferma punto di riferimento per le competizioni internazionali sulla neve. Le atlete si sfideranno lungo le piste del Monte Lussari tra discese adrenaliniche e pubblico delle grandi occasioni.



Oltre alle gare, il programma prevede momenti di animazione nel villaggio sportivo, stand gastronomici, musica e accoglienza per appassionati e famiglie.

Fieste dal Purcitar a Fagagna: gusto e tradizione invernale

Domenica 18 gennaio torna a Fagagna una delle feste più amate dell’inverno friulano: la Fieste dal purcitâr, che celebra il maiale e le tradizioni contadine locali. Organizzata dalla Pro Loco con il coinvolgimento di numerose associazioni del paese, la manifestazione propone degustazioni di piatti tipici, dimostrazioni della lavorazione della carne e musica dal vivo.



Un appuntamento autentico che valorizza i sapori della stagione e il patrimonio culturale del territorio.

Una notte sotto le stelle sul monte Matajur

Per chi cerca un’esperienza suggestiva immersa nella natura, sabato 17 gennaio è in programma “Una notte sotto le stelle” nei pressi dell’Osservatorio Astronomico del Monte Matajur. L’appuntamento, a partire dalle 20, sarà guidato dal gruppo Matajur Astrolab, con la possibilità di osservare corpi celesti come la Nebulosa di Orione, le Pleiadi e il pianeta Giove.



L’evento, realizzato con la collaborazione di DMO Turismo Benečija, Comune di Savogna, Comunità di Montagna del Natisone e Torre, e Pro Loco Matajur, è pensato per grandi e piccoli appassionati di astronomia.

“Trecce Rosse” al Teatro Verdi di Maniago: in scena la forza di Pippi Calzelunghe

Domenica pomeriggio alle 17, il Teatro Verdi di Maniago si trasformerà in Villa Villacolle, la casa di Pippi Calzelunghe. Lo spettacolo “Trecce Rosse”, scelto per la rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz, porterà in scena la celebre bambina ribelle nata dalla penna di Astrid Lindgren.



Sul palco la compagnia Teatro del Drago darà vita a una narrazione coinvolgente, tra attori, burattini, ombre e due piccoli spettatori scelti tra il pubblico. Un’occasione per riscoprire i valori della libertà, della fantasia e della giustizia che Pippi rappresenta ancora oggi.

Le sagre.

Nel fine settimana dal 16 al 18 gennaio, non mancheranno le segre che animeranno la regione tra riti antichi, specialità gastronomiche e festeggiamenti popolari.



Purcitade tra Amîs a Vissandone di Basiliano (UD)

Sabato 17 gennaio a Vissandone si celebra il maiale con piatti tipici fin dal mattino. In programma anche il tradizionale torneo di morra, musica live con gli “Splumâts” e una lotteria a premi. Il tutto in piazza, sotto un tendone riscaldato.



Festa di Sant’Antonio a Bordano (UD)

La tradizionale sagra di Bordano anima il weekend con celebrazioni religiose, pranzo popolare e spettacoli in piazza. Tra le proposte culinarie: cinghiale con polenta, costa con verze, arrosticini e formaggi. Immancabili la Cuccagna, la corsa nei sacchi, lo spettacolo per bambini con Ciccio Klown e la sfilata dei Krampus “Damnatus Nomine”.



Fiera di Sant’Antonio Abate e Festa della Verza a Feletto Umberto (UD)

Dal 16 al 18 gennaio si tiene la 23ª edizione della fiera patronale di Feletto Umberto, divenuta ormai celebre come “Festa della Verza”. Regina dei piatti invernali friulani, la verza sarà protagonista di menù personalizzati nei ristoranti e nelle osterie locali, ma anche dei chioschi della festa, attivi soprattutto la domenica. In programma un convegno tematico, un concerto d’organo dedicato al santo patrono e una distribuzione pubblica di verze



Sagra di Sant’Antonio Abate a Sammardenchia di Tarcento (UD)

Tre giorni di festa tra piatti tipici, balli, tornei di morra, giochi popolari e musica dal vivo. I chioschi propongono prelibatezze locali come “lidric cun lis fricis”, bruade e muset, griglia mista, suppliz e vini del territorio. L’ambiente è quello rustico e autentico delle sagre di una volta.



Festa di Sant’Antonio Abate a Clenia di San Pietro al Natisone (UD)

Evento tradizionale che ruota attorno alla celebre gara di Strucchi, dolce tipico delle Valli del Natisone. Dopo la messa vespertina, si terranno le premiazioni e gli assaggi sotto il tendone. Brulè e strucchi per tutti, su offerta.



Purcitade a Romans di Varmo (UD)

Anche Romans di Varmo celebra il maiale sabato 17 gennaio. Dalle 11, chioschi aperti con riso con le verze, muset, bistecche, vino e birra. La festa si svolge presso l’ex asilo di Roans, in un’atmosfera familiare e conviviale.