Cosa fare nel weekend in Friuli: sagre, spettacoli e feste di sabato 14 e domenica 15 marzo

Il weekend di sabato 14 e domenica 15 marzo porta in Friuli Venezia Giulia un calendario particolarmente ricco di appuntamenti tra sagre, feste di paese, eventi enogastronomici, motori, spettacoli e iniziative per le famiglie. Dal Medio Friuli alla montagna, passando per il litorale e le colline, il fine settimana offre occasioni molto diverse tra loro, con appuntamenti che spaziano dalla tradizione popolare alla musica, dal teatro alla natura. Ecco alcuni degli eventi da segnare in agenda per il weekend in Friuli.

A Bertiolo si apre la 77ª Festa Regionale del Vino Friulano

Tra gli appuntamenti principali del fine settimana c’è la Festa Regionale del Vino Friulano di Bertiolo, che inaugura proprio sabato 14 marzo la sua 77ª edizione. Il via ufficiale è previsto alle 18.30 all’Enoteca di Bertiolo, con la cerimonia di apertura, le premiazioni della 43ª Mostra Concorso Vini “Bertiûl tal Friûl 2026”, il riconoscimento “Vini DOC per un friulano DOC” e il tradizionale taglio del nastro accompagnato dalla Filarmonica La Prime Lûs 1812.



Domenica 15 marzo la festa entra nel vivo con un programma molto ampio. Alle 8.00 parte la pedalata “Gravel & Grappoli”, dalle 9.00 le vie del paese ospitano il Mercato della creatività e dell’artigianato, mentre in mattinata trovano spazio anche il 15° Piaggio Incontro “Insetti del vino”, il torneo di mini tennis e il 19° Trofeo “Festa del Vino”. Dalle 11.00 aprono chioschi ed enoteca, poi nel pomeriggio arrivano laboratori creativi, percorsi guidati a cavallo, spettacoli itineranti, danza ed esibizioni sportive, in un programma che unisce vino, cultura e intrattenimento.

La Casa delle Farfalle di Bordano riapre con oltre mille esemplari tropicali

Sabato 14 marzo riapre anche la Casa delle Farfalle di Bordano, che inaugura una nuova stagione all’insegna del tema “Ali alla Biodiversità”. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria, la struttura torna ad accogliere visitatori, famiglie e scolaresche con una proposta ancora più ampia.



Nelle tre grandi serre dedicate alla Giungla Africana, alla Foresta del Sudest Asiatico e all’Amazzonia torneranno a volare liberi oltre 1.000 esemplari appartenenti a più di 100 specie di farfalle, affiancati da piante e animali esotici. Accanto all’esperienza immersiva, la stagione 2026 comprende anche laboratori per le scuole, eventi entomologici, workshop, talk naturalistici, la mostra “Farfalle. 4 vite, 1000 storie”, la collezione “Gioielli a 6 zampe” e il giardino PolliNation.

Mostra Mercato Ornitologica di Blessano

È in programma solo domenica 15 marzo la 47ª Mostra Mercato Ornitologica di Blessano, tradizionale “Fieste dai ucei” che anima la frazione di Basiliano con una giornata dedicata al mondo animale, alla ruralità e alla convivialità.



La mostra ornitologica si svolge dalle 6.00 alle 15.00 con esposizione di uccelli, animali da cortile, conigli, pavoni, fagiani, colombi, canarini, pappagallini e rapaci. Dalle 8.30 al campo sportivo è in programma anche la 27ª esposizione cinofila, aperta a tutte le razze, con dimostrazioni di dog agility e attività con le unità cinofile della Croce Rossa e della Protezione civile. Per i bambini è previsto pure il tradizionale “battesimo del pony”, mentre lungo le vie del borgo si snoderanno area espositiva e mercato a chilometro zero.

A Pozzuolo due giorni di motori con il 39º Motoraduno di Primavera

Per gli appassionati di motori c’è il 39º Motoraduno di Primavera a Pozzuolo del Friuli, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo. L’evento, organizzato dal Motoclub Morena con la Pro Loco, è dedicato soprattutto al mondo dei 50 cc, con protagonisti Vespa, Ciao, Ape, Moped e altri mezzi storici.



Sabato 14 la manifestazione apre alle 16.00, con iscrizioni al motogiro dalle 17.00 alle 19.00, inaugurazione alle 17.30, motogiro panoramico di circa 30 chilometri alle 19.00 e serata musicale con Dance Mania 360 dalle 21.00. Domenica 15 si riparte alle 8.00, con ritrovo e iscrizioni FMI alle 9.00, motogiro di circa 60 chilometri alle 11.30, musica live con The Killing Klub, premiazioni alle 13.30 e dj set nel pomeriggio. Durante tutta la due giorni resteranno attivi i chioschi gastronomici.

A Muris di Ragogna il “Purcit All You Can Eat” con due turni e piatti della tradizione

Tra gli eventi gastronomici di sabato 14 marzo c’è anche il Purcit All You Can Eat a Muris di Ragogna, in programma al Centro Sociale di Muris in via Vittorio Veneto 1.



La formula prevede una quota fissa per mangiare senza limiti, con due turni: pranzo alle 12.30 e cena alle 19.30. Il menù punta sulle specialità della tradizione friulana, con tartine di polenta e salame fritto, fegato in camicia, cul pestât, minestrone cun las crodies, gnocchi con ragù di salame, brovade e muset, ossa e fagioli, spezzatino e salsiccia con polenta, oltre al dolce finale. Dalle 22.00 la serata continua con il bar aperto e la musica di Dj Crack.

La Sagra di San Giuseppe apre a Laipacco con chioschi, camminata e spettacoli

Nel weekend prende il via anche la Sagra di San Giuseppe a Laipacco di Tricesimo, in programma dal 14 al 22 marzo. La manifestazione, dedicata al patrono dei falegnami, unisce gastronomia, musica e tradizione popolare nel cuore del borgo.



Sabato 14 marzo i chioschi aprono alle 17.00 insieme all’inaugurazione della mostra “Lens (Legni)” di Marco Benedetti; in serata spazio alla tribute band dei Nomadi Segnali Caotici. Domenica 15 marzo la giornata comincia alle 8.00 con l’apertura degli stand e con la partenza della 28ª Cjaminade di San Josef, camminata a passo libero di 7 e 14 chilometri. Nel pomeriggio arrivano il mago Ursus, le dimostrazioni della scuola di Wing Chun Kung Fu e lo spettacolo comico di Sdrindule, mentre la sera suona la band The White Shirts. Nei chioschi si potranno gustare specialità come ûfs dûrs e lidric cul poc e lidric cu lis fricis.

A Villanova di Pordenone torna il satirico Processo de la Vecia

Tra gli appuntamenti più curiosi del weekend c’è il Processo de la Vecia de Villanova de metà Quaresima, in programma sabato 14 marzo alle 20.30 a Villa Cattaneo, in via Villanova di Sotto 16, a Villanova di Pordenone.



La serata ripropone una tradizione popolare molto sentita, con il simbolico processo alla “Vecia”, fantoccio accusato in modo ironico e satirico dei mali dell’anno. La rappresentazione, recitata in dialetto locale, sarà accompagnata dalla musica della Discostajare Street Band, in un contesto che unisce teatro popolare, festa di comunità e memoria delle tradizioni di metà Quaresima.

Ultimo weekend per la Fiera di San Giuseppe a Percoto

È l’ultimo weekend anche per la Fiera di San Giuseppe a Percoto, che nel fine settimana del 14 e 15 marzo si avvia alla chiusura della sua 74ª edizione. Il programma del tuo weekend è concentrato soprattutto su sabato 14 marzo.



Nel fine settimana conclusivo la fiera propone momenti di convivialità e solidarietà, tra la Cena Paesana e di Solidarietà in collaborazione con le associazioni del territorio e la serata di chiusura di sabato 14 marzo con l’orchestra Renè e il dj set. In tutti i giorni della manifestazione restano protagonisti anche i sapori della cucina tradizionale, con pasta e gnocchi, calamari, carni alla griglia, prosciutto caldo, frico in piazza, mortadella gigante e toc in braide, accompagnati dall’enoteca.

A Lignano Pineta ultimo weekend per la Festa delle Cape

Prosegue con l’ultimo weekend la Festa delle Cape a Lignano Pineta, uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio stagione sul litorale friulano. La manifestazione, giunta alla 41ª edizione, si svolge in Piazza Marcello D’Olivo e propone il meglio del pescato locale.



Sabato 14 e domenica 15 marzo le casse aprono alle 11.00 per il pranzo e alle 17.00 per la cena, mentre le cucine sono operative dalle 11.30 alle 15.00 circa e dalle 17.30 alle 21.00. Nel menù trovano spazio cape lunghe, peverasse, sarde alla griglia o in saor, calamari, seppie in umido, baccalà e lasagne ai frutti di mare, con una selezione di vini del territorio nell’Enoteca allestita nelle tipiche casette in legno. L’organizzazione ricorda che l’afflusso è molto alto e consiglia di arrivare in anticipo per ritirare il pre-numero.

A Pontebba i Papu riportano in scena la comicità “in bianco e nero”

Per chi cerca uno spettacolo, sabato 14 marzo alle 20.45 al Teatro Italia di Pontebba arrivano i Papu con “Vintage”, penultimo appuntamento della stagione promossa da ERT e Comune.



Andrea Appi e Ramiro Besa rileggono i migliori sketch comici del Novecento in uno spettacolo che omaggia la televisione in bianco e nero e una comicità fatta di tempi, scrittura e interpretazioni rimaste nella memoria collettiva. “Vintage” si presenta così come una serata dedicata ai ricordi e alla risata, costruita attorno ai classici della comicità di ieri.

A Buttrio EnoArmonie unisce Chopin, Liszt e i vini di Marina Danieli

Domenica 15 marzo alle 18.00 a Villa di Toppo Florio, a Buttrio, torna la rassegna EnoArmonie con la pianista Michelle Candotti.



Il concerto, dal titolo “Harmonies du soir”, propone una scaletta dedicata a Chopin e Liszt e si inserisce nel format che abbina musica e vino. Accanto alla pianista ci sarà Marco Mauceri, storica voce di Rai Radio 3, nel ruolo di “enorelatore”, mentre i vini dell’azienda Marina Danieli accompagneranno l’ascolto in un’esperienza che intreccia note e degustazione.

A Codroipo Piccolipalchi chiude con “Metamorfosi”

Tra gli appuntamenti per famiglie c’è anche la chiusura di Piccolipalchi, la rassegna teatrale dell’ERT dedicata ai più piccoli. Per il Friuli, l’appuntamento da segnalare è quello di domenica 15 marzo alle 17.00 al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo con “Metamorfosi. Contimi crassigne”.



Lo spettacolo, prodotto da Teatri Stabil Furlan e CTA di Gorizia, unisce teatro d’attore e pupazzi animati a vista, mescolando italiano e friulano e ispirandosi ad alcuni episodi delle Metamorfosi di Ovidio. In scena Giulia Cosolo e Daniele Fior, che accompagnano il pubblico in un viaggio tra mito, fantasia e trasformazione, pensato per avvicinare bambini e famiglie al teatro con un linguaggio poetico e accessibile.



