Morti a Enemonzo, il ramo che cede e l’amico scivola sul ciglio: cosa è successo

Le vittime sono Sandro Valent e Mauro Darpin. La ricostruzione dell’amico che era con loro.

Un’escursione pre-natalizia si è trasformata in tragedia oggi sotto una parete di fronte al campo di volo di Enemonzo. Due uomini, Sandro Valent e Mauro Darpin, hanno perso la vita precipitando in un canale scosceso e impervio mentre erano intenti a cercare vischio in compagnia di un amico.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’amico, che ha lanciato l’allarme, il primo dei due uomini sarebbe precipitato dopo che un ramo, al quale si era aggrappato, ha ceduto. Il secondo, forse nel tentativo di capire cosa fosse accaduto al compagno, si sarebbe sporto troppo sul ciglio, scivolando anch’egli nel vuoto.

I soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando la centrale operativa della Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria) ha ricevuto la segnalazione dell’incidente. Subito è stato attivato l’elisoccorso regionale, che in quel momento stava partecipando a un’esercitazione sul Monte Zoncolan assieme alla stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri.

L’elicottero ha raggiunto rapidamente la zona dell’incidente, nei pressi del campo di volo di Enemonzo, sorvolando un’area impervia e bagnata, caratterizzata da un canale stretto e scivoloso sotto una parete rocciosa. A bordo del velivolo si trovavano due tecnici del Soccorso Alpino e un medico, che sono stati verricellati sul posto. Purtroppo, una volta raggiunti i corpi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi gli uomini.

Dopo l’autorizzazione del magistrato per la rimozione delle salme, sono iniziate le complesse operazioni di recupero, rese particolarmente difficili dalle condizioni del terreno. L’elicottero ha imbarcato altri soccorritori della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino, anch’essi calati con il verricello nel canale. La sequenza delle operazioni ha richiesto diverse rotazioni dell’elicottero per il recupero delle salme e del personale impegnato.