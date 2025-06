Giorgia De Marchi ed Elisa Cherin tra le finaliste nazionali di Miss Mondo.

Due giovani friulane, Giorgia De Marchi ed Elisa Cherin, sono entrate ufficialmente tra le 30 finaliste nazionali che si contenderanno il titolo di Miss Mondo Italia 2025. La fase conclusiva del concorso è in corso a Gallipoli, dove le concorrenti saranno giudicate in una serie di prove che vanno ben oltre la bellezza estetica: dalle competenze linguistiche all’attitudine sportiva, dalla comunicazione sui social media fino al talento artistico e alla capacità di interpretare la moda.

Elisa Cherin.

Sedici anni, studentessa del Liceo delle Scienze Applicate al Malignani di Udine, Elisa Cherin è tra le finaliste più giovani. La sua determinazione e la sua empatia l’hanno portata lontano in un percorso iniziato quasi per gioco.



“Dopo il diploma vorrei studiare Psicologia – racconta Elisa – perché mi affascina la possibilità di comprendere l’essere umano e poterlo aiutare”. Atleta fin dalla tenera età, Elisa ha iniziato a nuotare a 4 anni, arrivando a partecipare ai Campionati Italiani di Categoria.



“Lo sport mi ha insegnato tanto, anche attraverso le sconfitte. Non mi aspettavo di arrivare tra le 30 finaliste, soprattutto per la mia giovane età e la poca esperienza. È una grande soddisfazione e un’esperienza che porterò con me per sempre”. Elisa si descrive come “timida ma empatica” e spera, attraverso questa avventura, di poter comunicare il valore della bellezza interiore.

Giorgia De Marchi.

Venticinque anni, originaria di Cividale del Friuli, Giorgia De Marchi si è laureata lo scorso ano in Politica e Relazioni Internazionali all’Università di Torino, in un corso interamente erogato in lingua inglese. Attualmente lavora da circa un anno presso la Regione, dove ricopre il ruolo di progettista europea.

“Lo sport ha sempre rappresentato una componente fondamentale della mia vita. Ho iniziato a praticarlo sin da piccolissima: a soli tre anni ho indossato per la prima volta un paio di sci, che mi hanno poi condotta fino all’agonismo. Tuttavia, la mia più grande passione — quella che porto nel cuore — è la danza classica, che ho iniziato all’età di cinque anni e coltivato con dedizione per tutta l’adolescenza. Oltre allo sci e alla danza, ho praticato per diversi anni anche il nuoto, mentre da circa sei anni mi alleno regolarmente in palestra”.

“Parlo quattro lingue: italiano, inglese e francese fluentemente, e tedesco ad un buon livello. Di recente ho intrapreso anche lo studio autodidatta dello spagnolo – continua Giorgia – . Nel 2018, in occasione del mio trasferimento a Torino per motivi universitari, ho avuto l’opportunità di avvicinarmi al mondo della moda, spostandomi anche su Milano e collaborando con diverse agenzie, grazie alle quali ho potuto fare esperienze significative nel settore”.

“Il mio percorso nei concorsi di bellezza è iniziato nel 2017, e dopo varie selezioni, il 24 maggio 2025 sono stata incoronata Miss Mondo Friuli Venezia Giulia. Questo traguardo mi ha permesso di accedere alla fase finale a Gallipoli, dove abbiamo affrontato prove impegnative davanti alla giuria, momenti di valutazione, esperienze di gruppo e la conoscenza di tante persone straordinarie. Solo pochi giorni fa sono state annunciate le 30 finaliste ufficiali, che rimarranno qui fino al 15 giugno per contendersi il titolo in una serie di prove e sfide”.

“Sono immensamente felice di poter vivere questa esperienza, che va ben oltre l’aspetto competitivo. Si tratta di un percorso umano profondo, di una vera esperienza di vita a 360 gradi. Ogni giorno affrontiamo nuove sfide, impariamo, cresciamo. Miss Mondo Italianon è solo un concorso di bellezza: premia il talento, la capacità comunicativa, le attitudini sportive, l’intelligenza emotiva — elementi che, insieme alla grazia e all’eleganza, definiscono una vera Miss completa e contemporanea. Siamo al sesto giorno di questa meravigliosa avventura, e ci attendono ancora molte prove. Spero di riuscire a dare sempre il meglio di me”, conclude Giorgia.