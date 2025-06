Doppio incidente con il parapendio: fortunatamente entrambi non sono rimasto feriti.

La stazione di Udine del Soccorso Alpino è stata attivata dalla Sores intorno alle 16 per due missioni di soccorso scattate a breve distanza l’una dall’altra per parapendisti caduti. Entrambi i parapendisti sono di nazionalità polacca e entrambi partecipavano ad una competizione internazionale in corso a Bordano.

Un parapendista di 45 anni è caduto sul Monte Brancot intorno ai 900 metri di quota in un’area boscata, mentre una parapendista 43enne è caduta in un’area rocciosa sul Monte Cumieli, nel gemonese, a quota 450.

Entrambi non avevano problemi sanitari ma solamente la vela impigliata e sono stati recuperati con il secondo elicottero dell’elisoccorso regionale che ha imbarcato due operatori del Soccorso Alpino di stazione in un caso e un tecnico di elisoccorso e un altro soccorritore di stazione nel secondo. I piloti sono stati imbragati dai soccorritori con il triangolo di evacuazione, verricellati a bordo e condotti a valle. I due interventi si conclusi intorno alle 18.30.