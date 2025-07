Dai concerti alle sagre, cosa fare questo weekend in Friuli

Anche questo secondo fine settimana di luglio si preannuncia ricchissimo di appuntamenti imperdibili in tutto il Friuli Venezia Giulia. Profumi, sapori, musica, tradizione e un pizzico di follia: ce n’è davvero per tutti i gusti, dalle Alpi Carniche fino alle coste del Mare Adriatico.

I concerti.

Umberto Tozzi a Villa Manin – Domenica 13 luglio, ore 21.30

Nel cuore del parco secolare di Villa Manin di Codroipo, uno dei luoghi simbolo della cultura regionale, Umberto Tozzi porterà in scena la sua lunga storia musicale con “L’ultima notte rosa – The Final Tour”. Cinquant’anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e hit intramontabili come “Gloria”, “Ti Amo” e “Gente di Mare” sono il biglietto da visita di un artista che ha saputo attraversare epoche e generazioni, rimanendo sempre attuale. Il concerto friulano rappresenta una delle ultime occasioni per ascoltare dal vivo uno dei cantautori più iconici del panorama italiano, in un contesto unico e suggestivo.



Tony Effe alla Casa Rossa Arena – Domenica 13 luglio, ore 21.30

Sempre domenica sera, ma a Gorizia, l’atmosfera sarà completamente diversa: a infiammare la Casa Rossa Arena sarà Tony Effe, tra i protagonisti assoluti della scena urban italiana. Dopo un 2024 da record, segnato dal successo dell’album “ICON” (Quadruplo Disco di Platino) e dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, il rapper romano arriva in Friuli per un live esclusivo. Il suo show è attesissimo da fan e giovanissimi, pronti a cantare a squarciagola i suoi brani più celebri, tra beat travolgenti e scenografie ad alto impatto.

Le sagre e le feste del fine settimana in Friuli.

In provincia di Udine

Campeglio di Faedis (UD) – BirriAMO (11-12 luglio 2025)

BirriAMO è la festa dedicata alla birra artigianale friulana, che si tiene a Campeglio di Faedis per due serate. Sei birrifici locali presentano le loro eccellenze accompagnate da piatti tipici come wienerschnitzel, spatzle, stinco e frico. Oltre al gusto, la musica dal vivo anima le serate con il “Acoustic Songbook Duo” e i “DCA7”. L’evento rappresenta una piacevole scoperta per gli amanti della birra e della cucina tradizionale, con la possibilità di degustare prodotti di alta qualità in un’atmosfera rilassata e conviviale.



Chiaulis di Paularo (UD) – Cjauläs in Fiesta (11-12 luglio 2025)

La tradizionale Corsa dei Cjaruçs, antica usanza carnica, torna a Chiaulis con due giorni di festa tra adrenalina e folklore. I carretti in legno, rigorosamente artigianali, si sfidano lungo una discesa con tanto di pit stop e riparazioni, trasformando la corsa in un vero spettacolo. La festa è accompagnata da stand gastronomici con cjarsons e altre specialità friulane, concerti dal vivo e dj set fino a tarda notte. Un evento che esalta la cultura e la tradizione locale in modo giocoso e coinvolgente.



Fauglis (UD) – Sagra di Fauglis (11-21 luglio 2025)

La festa paesana di Fauglis è un’occasione autentica per assaporare la cucina tipica locale: gnocchi fatti in casa, frico, calamari fritti e succulente carni alla griglia sono protagonisti di un menù variegato. L’intrattenimento musicale spazia dalle grandi orchestre di musica da ballo ai concerti rock con tribute band di Rammstein e AC/DC, per soddisfare tutti i gusti. Inoltre, è presente una birreria con birre artigianali e tedesche, giochi di società come gare di briscola e una ricca offerta di attività per bambini, tra animazioni e spettacoli. La sagra di Fauglis è il perfetto mix di tradizione e festa popolare.

Fagagna (UD) – Giornata della Trebbiatura a Cjase Cocèl.

Domenica 13 luglio il Museo della Vita Contadina “Cjase Cocèl” di Fagagna riporterà i visitatori indietro nel tempo con la tradizionale Giornata della Trebbiatura, un appuntamento che rievoca i gesti, i suoni e i sapori della vita contadina di un tempo. L’evento, organizzato dall’Ecomuseo della Gente di Collina “Il Cavalîr”, propone un ricco programma di attività pensate per grandi e piccoli, immerse nella suggestiva atmosfera del museo etnografico.



Flagogna di Forgaria del Friuli (UD) – Flavuigne in Fieste / Sagra della Madonna del Carmelo (12-20 luglio 2025)

Questa festa, che anima Flagogna per due fine settimana, offre un ricco programma che include cucina tipica con frico, grigliate miste e gnocchi, accompagnati da eventi di intrattenimento molto vari. Tra le attività più curiose spiccano le passeggiate con gli alpaca e la corsa dei Caratei per bambini. La musica dal vivo è protagonista con concerti di tribute band come i Coca Cosa (Vasco Rossi) e gruppi locali, insieme a dj set e balli di gruppo. Flavuigne in Fieste è una festa che unisce gusto, natura e divertimento per tutte le età.

Magnano in Riviera (UD) – Fieste dai Croz

Ultimo fine settimana all’insegna del gusto e del divertimento con la 51ª edizione della “Fieste dai Croz”, la storica Sagra delle Rane, in programma sabato 12 e domenica 13 luglio 2025 a Magnano in Riviera. Un evento amatissimo nel cuore del Friuli, che ogni anno richiama centinaia di visitatori tra appassionati della buona cucina, famiglie e amanti delle sagre di paese. Protagonista indiscussa della festa è la rana, preparata secondo la tradizione locale e servita assieme ad altre delizie del territorio come il frico, la polenta friulana, calamari fritti, cotoletta alla milanese, pizza, patatine e, naturalmente, i migliori vini del Friuli.

Montegnacco di Cassacco (UD) – Festa d’Estate (11-21 luglio 2025)

Nel verde del Parco Festeggiamenti “Zanier”, Montegnacco ospita la tradizionale Festa d’Estate, famosa per le sue carni alla brace di qualità eccellente. La “Costa alla fiamma” è la specialità più apprezzata, affiancata da grigliate miste, pollo allo spiedo e gnocchi fatti in casa. Le serate sono animate da musica live con tribute band di grandi artisti italiani come Lucio Battisti e Vasco Rossi, oltre a serate anni ’80-2000 e momenti di cabaret con la coppia comica “Sdrindule + Romeo Patatti”. Un evento dove buon cibo e divertimento si fondono in un’atmosfera calda e familiare.

Pontebba (UD) – FenArt 2025 (11-13 luglio 2025)

Il festival delle sculture di fieno “FenArt” trasforma Pontebba in un museo a cielo aperto, con installazioni artistiche realizzate da artisti nazionali e internazionali. Accanto alle opere, si svolgono laboratori creativi per bambini e spettacoli musicali dal vivo, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Non mancano stand gastronomici con prodotti locali e momenti di approfondimento culturale dedicati alla sostenibilità e alla tradizione alpina. Un’esperienza originale che unisce arte, natura e convivialità.

Ravascletto (UD) – Lancio Das Cidules (sabato 12 luglio 2025)

Ritorna l’antica tradizione carnica del “Lancio das Cidules”, manifestazione folkloristica dalle origini celtiche, che si tiene nel centro di Ravascletto. L’evento prevede una gara di abilità e forza con i tronchi di legno, accompagnata da musica tradizionale, cibo tipico e momenti di convivialità. È una festa che celebra l’identità culturale della Carnia, richiamando visitatori da tutta la regione.

Roveredo di Varmo (UD) – Santi Ermacora e Fortunato (9-14 luglio 2025)

Questa festa patronale, che si sviluppa per sei giorni, è un momento di aggregazione importante per Roveredo di Varmo. Il programma culturale spazia da spettacoli teatrali alla musica dal vivo, con concerti che spaziano dal rock al soul. L’evento “Roveredo Rock” e la serata soul con la Soul Orchestra sono solo alcuni dei momenti clou. Durante tutte le serate saranno attivi chioschi con specialità gastronomiche e un’atmosfera che coniuga tradizione e modernità, coinvolgendo tutte le fasce d’età.

Sauris (UD) – Festa del Prosciutto (12-21 luglio 2025)

Nel suggestivo borgo di Sauris, incastonato tra le Alpi Carniche, torna la storica “Festa del Prosciutto”, appuntamento giunto ormai alla sua 35ª edizione. Per dieci giorni Sauris di Sotto e Sauris di Sopra si animano con una ricca offerta di degustazioni di prodotti tipici, tra cui il rinomato prosciutto cruso IGP, speck e formaggi d’alpeggio. Non mancheranno piatti tradizionali come il frico, gnocchi alle erbe e grigliate di carne, il tutto accompagnato dai vini del Collio Orientale. La festa è anche cultura, con visite guidate al Prosciuttificio Wolf e al Birrificio Zahre, oltre a un fitto calendario musicale che vede protagonisti gruppi locali e tribute band. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera autentica della Carnia, tra paesaggi mozzafiato e sapori genuini.

San Lorenzo di Sedegliano (UD) – Festa del Carmine (11-20 luglio 2025)

La festa patronale di San Lorenzo è un evento ricco di tradizione, che si snoda per dieci giorni con un fitto programma di musica dal vivo, serate gastronomiche e spettacoli. Le specialità locali, tra cui gnocchi, frico e grigliate, sono protagoniste nelle serate a tema, mentre i concerti coprono generi diversi, dal pop al rock. Il programma include anche momenti religiosi e attività per bambini, confermando la festa come un momento di coesione sociale per tutta la comunità.

Vergnacco di Reana del Rojale (UD) – Festa della Musica (11-13 luglio 2025)

La Festa della Musica a Vergnacco è un appuntamento consolidato, caratterizzato da concerti di band locali, pedalate turistiche e attività all’aperto. Il parco parrocchiale ospita chioschi gastronomici con piatti tipici e dj set serali che animano le notti estive. La manifestazione è ideale per chi ama la musica live in un contesto rilassato e familiare, con la possibilità di passeggiare nella natura circostante e partecipare a iniziative sportive.

Zugliano di Pozzuolo del Friuli (UD) – R’Estate in Compagnia (11-13 luglio 2025)

R’Estate in Compagnia, al campo sportivo di Zugliano, offre tre giorni di musica, divertimento e iniziative per tutte le età. Dal raduno di Vespe storiche ai concerti con band locali, dalle attività sportive per bambini ai dj set serali, l’evento è perfetto per trascorrere momenti di socialità e relax. Gli stand gastronomici propongono un’ampia scelta di piatti, tra cui hamburger, grigliate e specialità dolciarie. L’atmosfera è quella di una festa di paese calorosa e inclusiva.

In provincia di Pordenone.

Prata di Pordenone (PN) – Sagra dea Quaia (10-21 luglio 2025)

Giunta alla 167ª edizione, la Sagra dea Quaia di Prata di Pordenone è un evento storico e molto sentito. Dedicata alla quaglia, una specialità locale, la sagra propone piatti tipici preparati secondo ricette tradizionali: dalle quaglie arrosto alle versioni in umido fino ai risotti saporiti. Oltre all’eccellenza gastronomica, la festa offre un ricco programma di intrattenimento con concerti di tribute band di Pooh, Zucchero e Pinguini Tattici Nucleari, spettacoli rock e serate dedicate ai più giovani. Non mancano le attività per famiglie, come pedalate, luna park e giochi per bambini, che rendono questa festa adatta a tutte le età.

Sequals (PN) – 38º Trofeo Carnera (11-13 luglio 2025)

La città natale di Primo Carnera, il celebre pugile italiano, ospita il 38º Trofeo Carnera, manifestazione che unisce sport, cultura e musica. Durante il weekend sono in programma incontri di pugilato amatoriale e professionistico, mostre dedicate alla storia del campione e visite guidate ai luoghi simbolo. Le serate sono animate da concerti live con tribute band e dj set, oltre a iniziative culturali che valorizzano il territorio. Un evento che celebra uno dei personaggi più illustri del Friuli con passione e rispetto.

Spilimbergo (PN) – Săpŏr Food Festival (10-13 luglio 2025)

Lo Stadio Giacomello di Spilimbergo ospita per quattro giorni un evento che unisce buon cibo e musica dal vivo, adatto a tutta la famiglia. Il festival propone specialità come gnocchi, costata, burrata, calamari e una vasta selezione di birre e vini. La musica spazia dai Guns ‘N Roses agli AC/DC, con tribute band di alto livello e dj set. Per i più piccoli ci sono giochi e tornei sportivi, mentre gli adulti possono godere di un’atmosfera conviviale e ricca di proposte enogastronomiche.

Vajont (PN) – Vajont in Festa (11-12 luglio 2025)

Nei due giorni dedicati a Vajont in Festa, la “zona festeggiamenti” si anima con musica dal vivo, street food e giostre per bambini. L’evento rappresenta un’occasione di incontro e svago per tutta la comunità, con momenti di musica rock e balli di gruppo. Le famiglie possono godersi le attrazioni e il cibo di qualità, mentre i giovani apprezzano i concerti e i dj set serali. Una festa semplice ma molto sentita, che coniuga tradizione e divertimento.

Visinale di Pasiano (PN) – Sagra del Carmine (10-20 luglio 2025)

Evento centrale per la comunità di Visinale di Pasiano, la Sagra del Carmine celebra la Madonna del Carmine con due settimane di eventi. Le vie del borgo si animano con mercatini e chioschi che offrono piatti tradizionali come gnocchi al ragù, carni alla brace e pesce fritto. Il programma musicale è vario e coinvolgente, con balli latini, dj set, concerti e serate a tema. Particolarmente apprezzati sono gli appuntamenti per i giovani e le attività per bambini, insieme a una pesca di beneficenza gastronomica. Una festa che unisce tradizione, buona cucina e allegria.

Villotta di Chions (PN) – Festa Paesana (10-13 luglio 2025)

In Piazza San Liberale la festa paesana di Villotta di Chions si distingue per la varietà di proposte musicali e culturali: dal tributo ai Queen con i Toys ai balli di gruppo, esibizioni di danze irlandesi e K-Pop. La specialità gastronomica è la quaglia alla griglia, piatto simbolo della tradizione locale, accompagnata da altri sapori tipici. Tra animazione per bambini, pesca di beneficenza e attività sportive, la festa è un’occasione di divertimento per tutta la famiglia.

In provincia di Gorizia.

Grado (GO) – Sardelada (11-13 luglio 2025)

La festa patronale di Grado ospita la tradizionale Sardelada, evento gastronomico dedicato alla sardina, uno dei prodotti simbolo del mare Adriatico. Nei chioschi di Campo Patriarca Elia è possibile gustare sardine freschissime preparate secondo diverse ricette, accompagnate da vini e birre artigianali. L’atmosfera è arricchita da eventi religiosi, spettacoli musicali e momenti di animazione per famiglie, offrendo un’occasione per scoprire la storia e la cultura marinara della città.