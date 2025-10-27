Premio nazionale in Filologia italiana a un dottore dell’Università di Udine

Filologia italiana, premio nazionale a Matteo Comerio dell’UniUd

Matteo Comerio, dottore di ricerca in Studi linguistici e letterari dell’Università di Udine, ha conquistato il prestigioso premio nazionale di dottorato “Aldo e Romano Rossi” per la sua tesi in Filologia italiana. La Fondazione Ezio Franceschini di Firenze, che assegna il riconoscimento giunto alla XX edizione, ha premiato la qualità e l’originalità della ricerca di Comerio, intitolata “Rime in pavano, in veronese rustico e in bergamasco del Quattro-Cinquecento. Edizione critica e commento”, curata sotto la supervisione del relatore Vittorio Formentin.

Originario di Ronchi dei Legionari, Comerio aveva già ricevuto importanti riconoscimenti accademici: la sua tesi magistrale in Italianistica gli era valsa la prima edizione del premio “Il Mulino a Nordest”, istituito in memoria di Emanuele Berni presso il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine.

La carriera accademica di Comerio è arricchita anche dall’esperienza come allievo della Scuola superiore universitaria “di Toppo Wassermann”, che gli ha permesso di consolidare competenze avanzate nella Filologia italiana e negli studi linguistici storici.