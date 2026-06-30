Lavori alla centrale di Gjavons, acqua chiusa e cali di pressione in 6 Comuni del Friuli

I lavori previsti per il 2 luglio.

Disagi in arrivo per l’erogazione dell’acqua in sei Comuni del Friuli collinare. Giovedì 2 luglio, dalle 8 alle 16, CAFC eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria alla centrale idropotabile di Gjavons, a Rive d’Arcano, con possibili sospensioni del servizio e cali di pressione in diverse località.

I lavori, fa sapere il gestore del servizio idrico integrato, sono finalizzati all’efficientamento energetico dell’impianto. L’intervento consentirà di ridurre i consumi, limitare l’impatto ambientale e migliorare la qualità del servizio, garantendo una maggiore costanza nella portata e nella pressione della rete idrica.

Per permettere ai tecnici di operare in sicurezza, sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua o ridurne la pressione in alcune aree dei territori di Rive d’Arcano, Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, Colloredo di Monte Albano e Martignacco. L’intervento si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo.

Dove mancherà l’acqua

La sospensione completa dell’erogazione interesserà Rive d’Arcano, nel capoluogo e nelle frazioni di Pozzalis, Arcano Superiore, Arcano Inferiore e San Mauro. Disagi sono previsti anche a Fagagna, nelle frazioni di Madrisio, Battaglia e San Giovanni in Colle.

L’acqua sarà sospesa anche a Moruzzo, nel capoluogo e in tutte le frazioni, e a Pagnacco, nella frazione di Lazzacco.

Le zone interessate dai cali di pressione

In altre aree potranno invece verificarsi cali di pressione e brevi interruzioni. A Rive d’Arcano sarà interessata la frazione di Rivotta. A Fagagna i disagi riguarderanno il capoluogo e le frazioni di Ciconicco, Villalta e Casali Lini.

A Colloredo di Monte Albano saranno coinvolte soltanto via dei Prati e via Sant’Ilario, mentre a Martignacco i cali di pressione potranno interessare le frazioni di Poggio Stringher, Casali Lavia e Borgo Puppo. A Pagnacco, infine, le zone interessate saranno Marolins, Fontanabona e Modoletto.

CAFC invita gli utenti delle aree coinvolte a procurarsi per tempo una scorta d’acqua sufficiente per le necessità della giornata. Alla riattivazione del servizio, viene inoltre consigliato di lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto: lo svuotamento e il successivo riempimento delle condotte potrebbero infatti causare una temporanea torbidità, destinata a scomparire in breve tempo.