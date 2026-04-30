Giorgia Meloni attesa in Friuli per l’anniversario del terremoto

Oltre al presidente Mattarella, in Friuli anche la premier Giorgia Meloni.

La presenza non è ancora stata ufficializzata, ma l’attesa è ormai forte: anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe essere in Friuli il prossimo 6 maggio, in occasione delle celebrazioni per il 50esimo anniversario del terremoto del 1976. A lasciarlo intendere è stato il governatore Massimiliano Fedriga, intervenuto durante la presentazione della maglia celebrativa dell’Udinese dedicata al sisma. “Mattarella non sarà da solo”, ha detto il presidente della Regione sottolineando come la partecipazione delle massime cariche dello Stato rappresenti un segnale importante per il Friuli Venezia Giulia.



Accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già annunciato a Gemona per la seduta straordinaria del Consiglio regionale, sono attesi anche altri rappresentanti del Governo. Tra questi, oltre alla premier, dovrebbe esserci anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il programma delle celebrazioni a Gemona

Il 6 maggio, a cinquant’anni esatti dalla scossa che devastò il Friuli, causando 990 vittime, oltre 3mila feriti e più di centomila sfollati, Gemona tornerà a essere il centro della memoria collettiva. Il programma, ancora in fase di definizione, prevede anzitutto l’omaggio alle vittime del terremoto al cimitero cittadino.

Il presidente Mattarella sarà accompagnato dal prefetto Domenico Lione, dal governatore Massimiliano Fedriga e dal sindaco di Gemona Roberto Revelant. E con ogni probabilità, anche Giorgia Meloni prenderà parte a questo momento di raccoglimento.

Successivamente è prevista la seduta straordinaria del Consiglio regionale, in programma alle 17 al cinema teatro Sociale, luogo simbolico della ricostruzione friulana. L’organizzazione è già al lavoro da tempo per l’arrivo del Capo dello Stato e, con la possibile presenza della premier e di altri esponenti del Governo, le misure di sicurezza saranno ulteriormente rafforzate.