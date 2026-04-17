Lavori sulla A23, chiusure notturne tra Pontebba e Tarvisio

Disagi in arrivo per chi viaggia lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile è prevista la chiusura di un tratto in direzione del confine di Stato per consentire interventi di manutenzione all’interno delle gallerie.



La circolazione sarà sospesa tra Pontebba e Tarvisio nord nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 4:00. La chiusura riguarderà esclusivamente la carreggiata in direzione Tarvisio, con inevitabili ripercussioni per il traffico diretto verso l’Austria.

Durante le ore di interruzione, non sarà accessibile nemmeno l’area di servizio “Fella est”, situata lungo il tratto interessato dai lavori. Le limitazioni riguarderanno l’area di parcheggio “La Foresta est”, che sarà chiusa già a partire dalle 12:00 di lunedì 20 e martedì 21 aprile e resterà interdetta fino alla riapertura del tratto autostradale.

I percorsi alternativi.

Per i veicoli leggeri è previsto un percorso alternativo: dopo l’uscita obbligatoria a Pontebba, si potrà proseguire lungo la strada statale 13 Pontebbana in direzione Austria, attraversare l’abitato di Tarvisio e rientrare in A23 allo svincolo di Tarvisio nord.



Diversa invece la gestione per i mezzi pesanti. I camion, una volta usciti obbligatoriamente a Pontebba, dovranno sostare presso il piazzale dell’Interporto di Pontebba fino alla riapertura del tratto autostradale.



Le chiusure rientrano in un piano di manutenzione programmata delle gallerie, necessario per garantire standard di sicurezza più elevati lungo una delle principali direttrici di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e il Nord Europa.