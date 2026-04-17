Loredana Bertè arriva in concerto a San Vito al Tagliamento

Sarà Loredana Bertè la grande protagonista dell’estate musicale a San Vito al Tagliamento. La cantante porterà il suo “Ancora Ribelle – Summer Tour 2026” in Piazza del Popolo il prossimo 12 agosto, per quella che sarà l’unica data in Friuli Venezia Giulia. Un appuntamento atteso che si inserisce nella rassegna Stelle d’Estate e che promette di richiamare pubblico da tutta la regione.



L’appuntamento, inserito nella rassegna Stelle d’Estate, prenderà il via alle ore 21 e porterà in città una delle voci più iconiche della musica italiana, protagonista di un percorso artistico lungo oltre cinquant’anni.

Un viaggio tra grandi successi e nuove hit

Il concerto si preannuncia come un vero e proprio viaggio nella carriera dell’artista, con una scaletta che attraverserà i suoi brani più celebri e le produzioni più recenti. Non mancheranno canzoni simbolo come “Sei bellissima”, “Il mare d’inverno”, “Dedicato” ed “E la Luna bussò”, insieme a successi più recenti come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…” e “Non ti dico no”.



Tra i momenti più attesi anche l’esecuzione di “Pazza”, brano che nel 2024 ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, confermando ancora una volta la capacità dell’artista di parlare a pubblici diversi e attraversare le generazioni.

Uno show tra energia, libertà e identità

Con il tour “Ancora Ribelle”, Loredana Bertè porta in scena tutta la sua identità artistica: una performance intensa, caratterizzata da energia, presenza scenica e una forte componente emotiva. Sul palco sarà accompagnata dalla sua storica Bandabertè, per uno spettacolo che unisce musica, immagini e una forte carica interpretativa. L’evento è organizzato da Zenit srl in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG.

Biglietti e informazioni

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di sabato 18 aprile sul circuito Ticketone e nei punti vendita autorizzati.



“L’incontro tra Loredana Bertè e la piazza di San Vito dà vita a un evento di grande valore culturale, capace di unire generazioni diverse in una serata unica e indimenticabile. – ha commentato l’Assessore alla Vitalità del Comune di San Vito al Tagliamento, Andrea Bruscia – Una grande artista, che è per tutti noi un simbolo di coraggio, libertà e verità. Per questo la sua musica rappresenta un grande patrimonio artistico che continua a parlare al presente.”