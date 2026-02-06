Carnevale Monfalconese, coriandoli e tradizione per sei giorni di festa

Coriandoli, carri allegorici e il profumo di crostoli e frittelle nell’aria: la 142ª edizione del Carnevale Monfalconese porta sei giorni di festa nel cuore della città. Dal 12 al 17 febbraio piazza della Repubblica e le vie del centro ospitano una tradizione che attraversa tre secoli di storia e resta tra le più sentite del Friuli Venezia Giulia. Il programma è stato presentato oggi in conferenza stampa dal Comune di Monfalcone e dalla Pro Loco: oltre agli eventi in piazza, è stata illustrata l’iniziativa enogastronomica “Magnemo fora de casa“, che si protrarrà fino al 22 febbraio.

“Sarà un grande successo questo Carnevale, giunto alla 142ª edizione – ha osservato il sindaco Luca Fasan –. Il Carnevale rappresenta uno straordinario strumento di promozione turistica, territoriale e culturale di Monfalcone. Sono attesi tantissimi visitatori, che potranno vivere non solo questi giorni di festa, ma anche visitare la mostra dedicata a “Giorgio de Chirico. La meccanica del pensiero”, l’esposizione nell’Atrio del Palazzo Municipale dell’artista Raimondo Corbatto, oltre alle visite guidate al villaggio operaio di Panzano e al MuCa – Museo della Cantieristica. È attiva inoltre la 40ª edizione del Magnemo fora de Casa, un’iniziativa che porta importanti benefici alle attività di somministrazione e ristorazione della città. Un programma articolato e di qualità, pensato per coinvolgere adulti e bambini, con momenti di intrattenimento per tutte le età. Le condizioni meteo saranno determinanti per la piena riuscita delle iniziative”.



Sottolineando l’importanza del Carnevale come strumento di valorizzazione del territorio, Antonio Calligaris, consigliere regionale, ha poi aggiunto: “È una manifestazione di grande rilevanza culturale e soprattutto sociale. La Regione considera questi eventi un elemento fondamentale di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, e li sostiene con convinzione.”

A scaldare l’attesa l’appuntamento più colorato dell’anno, due appuntamenti dedicati rispettivamente agli amanti dell’ironia locale e ai collezionisti. Venerdì 6 febbraio, torna in edicola “La Cantada”, il numero unico satirico che da 71 edizioni punge personaggi e fatti della Bisiacaria in dialetto locale.



Martino Deotto, caporedattore della rivista, ha spiegato: “Questa Cantada nasce dal desiderio di valorizzare il lavoro degli autori storici e, allo stesso tempo, di aprire spazio alle nuove generazioni. È un progetto corale, pensato per un pubblico ampio, capace di parlare sia a chi conosce bene la tradizione sia a chi vi si avvicina per la prima volta, mantenendo intatto lo spirito satirico e popolare che la contraddistingue.» Giorgio Iuretta, presidente della Pro Loco, è poi intervenuto per ribadire: «La Cantada è uno dei simboli più forti del Carnevale: un’opera che racconta la città, il territorio e il presente, mantenendo viva una storia che si rinnova ogni anno. Tra le novità di questa edizione, siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’istituzione di due premi voluti dalla famiglia Lovati, un riconoscimento importante per sostenere chi continua a dare valore a questa tradizione”.

Il giorno seguente, il Carnevale conquista il Centro Commerciale di via Pocar: dalle 10.30 alle 15.30 lo stand di Poste Italiane offre il timbro speciale dedicato alla manifestazione, alle 17 il Coro Ermes Grion di Monfalcone apre la cerimonia di premiazione degli alunni vincitori del concorso “Disegna la cartolina del Carnevale Monfalconese 2026“, in programma alle 17.30. Il Circolo Filatelico Numismatico Monfalconese, che cura l’evento, resta presente con il proprio stand fino al 17 febbraio.

Da giovedì 12 febbraio la festa conquista piazza della Repubblica con stand enogastronomici, dolciumi della tradizione e attrazioni per i più piccoli. La mattina, dalle 10 alle 12, la Caminada mascherada accompagna in corteo gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie fino al cuore della città, dove li attende la Cantadina dei putei diretta dal maestro Franco Ongaro, tra baby dance, balli di gruppo e truccabimbi, a cura di Ernesto Animazione. Alle 15 in punto la Cannonada de coriandoli dà il via ai festeggiamenti pomeridiani: il Photo Booth della Pro Loco regala a tutti una foto ricordo, mentre la Street Brass Band “I Bandaros” attraversa le vie del centro con le canzoni della tradizione e i successi degli anni ’70 e ’80. Alle 17 il Sindaco consegna simbolicamente le Chiavi della Città alla Pro Loco, che per sei giorni “governa” il Carnevale, e i pasticceri monfalconesi Bosio, Maritani, Miniussi, Tamburin e Toninato offrono la tradizionale Crostolada (in caso di maltempo, le animazioni pomeridiane per i bambini si tengono all’Oratorio San Michele di via Mazzini 5, mentre la cerimonia delle Chiavi si sposta nella Sala Consiliare del Municipio).

Venerdì 13 febbraio il pomeriggio è dedicato ai bambini con la Bottega dei Sogni: dalle 15 alle 18 sedici postazioni di giochi di legno e ingegno, un trampoliere, sculture di palloncini, bolle di sapone e un laboratorio creativo animano la piazza. Dalle 15 alle 16 sfila la 4ª edizione di “Bici in maschera”: biciclette addobbate e mascherate sfilano sotto al palco per la premiazione nelle categorie Junior e Senior. Iscrizione gratuita e aperta a tutte le età.

Sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, la Cannonada de coriandoli delle 15 apre un pomeriggio di festa. Gaia Eventi porta in piazza sketch di cabaret, giochi di gruppo, balli, musica e sculture di palloncini; alle 15 la Cavalchina dei putei premia le mascherine più belle. Torna anche il Photo Booth gratuito della Pro Loco (15-17). Dalle 15 alle 19 la Miwa Marching Band di Grosseto, cartoon cover band con dieci elementi, invade le vie del centro, dove è presente anche il tradizionale Mercatino dell’Usato e del Modernariato.

Domenica 15 febbraio alle 15 la Cannonada de coriandoli apre i festeggiamenti. Prima, dalle 13.30 alle 15, tocca agli amici a quattro zampe con il “Can-nevale in piazza”: gara non competitiva, premi e giochi. Il pomeriggio prosegue con Albicocca Animazione (15-18): baby dance, bolle di sapone giganti, gioco del pallone gigante, rainbow painting e una sorpresa per i più piccoli: Minnie e Topolino.

Lunedì 16 febbraio Maravee Animazione intrattiene i bambini dalle 15 alle 18 con giochi a squadre, baby dance e sculture di palloncini. Alle 18.30 tutti in piazzetta a Panzano per “Provando la Cantada” con la Banda Civica Città di Monfalcone.

Il culmine arriva martedì 17 febbraio, Martedì Grasso. Alle 9 il corteo degli sposi parte dalla sede della Pro Loco in via Mazzini per il tradizionale giro di saluto nei borghi della città. Alle 11.30 piazza della Repubblica inizia a riempirsi: si distribuiscono i testi delle canzoni della Cantada mentre lo speaker ufficiale Louis Guglielmero scalda il pubblico.

A mezzogiorno in punto il corteo fa il suo ingresso in piazza per l’alzabandiera sulle note dell’Inno a Monfalcone. Dal terrazzo del Palazzo Municipale il Notaio Toio Gratariol pronuncia il tradizionale giuramento e il Sior Anzoleto Postier legge il Testamento; la cerimonia è trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pro Loco. La cerimonia si chiude con la Cantada in Piaza: tutta la cittadinanza intona le canzoni della tradizione accompagnata dalla Banda Civica Città di Monfalcone. Alle 14 da via Matteotti parte la Grande Sfilata: carri allegorici, gruppi mascherati e bande musicali attraversano 3 chilometri di strade – viale San Marco, via Bixio, via Garibaldi, via Duca d’Aosta – fino all’esibizione davanti alla Giuria in piazza della Repubblica. Ad aprire il corteo, a grande richiesta, il Gruppo Ipanema con le coloratissime ballerine brasiliane. Madrina dell’edizione 2026 la showgirl Miriana Trevisan. Al termine la Giuria proclama i vincitori nelle categorie carri e gruppi. Verso le 18 il gran finale: i Crampi Elisi – Maxino, Elisa Bombacigno e Flavio Furian, il popolare Uolter “la Boba de Borgo” – salutano il Carnevale tra musica, cabaret e risate, prima dell’ammainabandiera che chiude i festeggiamenti.

Per quanto riguarda l’iniziativa enogastronomica “Magnemo fora de casa“, che quest’anno raggiunge la 40ª edizione, fino al 22 febbraio i ristoranti del Mandamento propongono il Piatto di Carnevale a prezzo fisso; al termine del periodo la Pro Loco premia il miglior menù.