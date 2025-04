I grandi nomi dell’atletica a Udine per il Memorial Todaro

Tutto pronto per la 42esima edizione del Memorial Todaro.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario dell’atletica leggera friulana: il Memorial Todaro, giunto alla sua 42esima edizione, si prepara ad accendere il Campo di Atletica “Dal Dan” di Udine con due giornate di gare ad altissimo livello.

L’evento, organizzato come sempre con grande passione dall’Atletica Malignani Libertas Udine, è intitolato alla memoria di un giovane e promettente giavellottista friulano, scomparso prematuramente, e rappresenta ormai una vera e propria istituzione per appassionati, tecnici e atleti.

Tradizionalmente primo appuntamento stagionale outdoor, il Memorial Todaro inaugura la stagione su pista all’aperto. Due le date in programma: venerdì 25 aprile, dedicata alle gare su pista e al giavellotto, e domenica 27 aprile, riservata ai lanci lunghi con disco, martello e peso.

Il Trofeo Gianpietro Benedetti.

Grande novità di quest’anno è l’istituzione del Trofeo Gianpietro Benedetti, dedicato alla specialità degli 800 metri, che mette in palio premi di prestigio. A rendere ancor più speciale la prima edizione sarà la partecipazione straordinaria del campione bosniaco Amel Tuka, medaglia di bronzo ai Mondiali di Pechino 2015 e argento a Doha 2019, leggenda del mezzofondo mondiale.



Ma non sarà il solo protagonista: a dargli filo da torcere ci sarà anche Francesco Pernici, astro nascente degli 800 azzurri, fresco di nuovo primato personale indoor con 1:47.35, nono tempo italiano di sempre e campione italiano assoluto indoor 2024. Saranno loro le due stelle di una gara che promette spettacolo puro.

Il programma delle gare.

Il programma delle gare del 25 aprile prenderà il via nel primo pomeriggio, con l’apertura della segreteria e il ritrovo atleti fissati per le ore 13.30. In pista si disputeranno i 100 metri, i 400 metri, gli 800 metri – validi per il Trofeo Benedetti – e i 1500 metri, oltre ai 5000 metri.



Saranno presenti anche le gare ad ostacoli, con i 110 ostacoli per le categorie Allievi, Juniores e Seniores e i 100 ostacoli per le categorie femminili Assolute. Si svolgeranno poi le prove di salto con l’asta, salto in lungo e in alto, quando in pedana ci sarà anche Eleonora Viti, triestina e campionessa italiana juniores, e triplo.



Chiusura in bellezza con il giavellotto, riservato sia alle categorie allievi che assoluti, maschili e femminili. Qui spicca la presenza di Michele Fina, nome di punta del settore.



Sempre nel settore lanci occhi puntati sul disco di domenica 27 aprile, quando sarà della partita nel disco anche Enrico Saccomano, atleta cresciuto nella Libertas Udine, ora in forza all’Aeronautica Militare, reduce da un nuovo personale ottenuto recentemente negli Stati Uniti.



La gara del peso femminile sarà tra le più interessanti, con la sfida tra giovani promesse, tra l’allieva Martina Nalesso, primatista italiana di categoria, Elettra Bernardis, pronte a darsi battaglia per il podio. Sempre nel peso, da seguire con attenzione Antony Delpioluogo, astro nascente della categoria Allievi, che si cimenterà anche nel lancio del disco. Nel martello, il pubblico di casa potrà fare il tifo per Davide Vattolo e Alessandro Feruglio, i due lanciatori scuola Malignani.



Il Memorial offrirà anche un’importante vetrina per i migliori atleti di casa, molti dei quali faranno proprio qui il loro debutto stagionale in maglia Malignani, tra conferme e nuovi talenti pronti a mettersi in luce. Anche in questa edizione la gara si conferma un punto di riferimento per l’atletica italiana e non solo, coniugando la passione sportiva con il prestigio di un meeting internazionale che sa guardare al futuro.