L’olio Evo del Friuli Venezia Giulia protagonista al Castello di Colloredo

Sarà il Castello di Colloredo di Monte Albano a ospitare sabato 18 aprile 2026 alle ore 10 l’evento “L’Olio EVO del Friuli Venezia Giulia – Qualità, Sapori, Salute”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione di una delle eccellenze agroalimentari del territorio regionale. L’iniziativa, organizzata su invito, metterà al centro non solo la qualità dell’olio extravergine d’oliva prodotto in Friuli Venezia Giulia, ma anche il suo legame con la salute, la cultura gastronomica e la filiera locale.

Il programma della giornata.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Comunità Collinare del Friuli, Luigino Bottoni, per poi entrare nel vivo con una serie di interventi che affronteranno il tema dell’olivicoltura regionale da diverse prospettive. In programma il contributo dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, dedicato al sostegno della Regione al comparto, e quello del presidente del Consorzio Produttori Olio Evo del Fvg Bruno Della Vedova, che approfondirà il rapporto tra territorio, consorzio e filiera. A moderare l’incontro sarà la giornalista Monica Bertarelli.

Spazio poi agli aspetti tecnici e scientifici dell’olio extravergine. Emanuele Battista, capo panel abilitato, illustrerà le caratteristiche che distinguono un olio Evo di eccellenza, mentre il direttore della Medicina dell’ospedale di San Daniele del Friuli Stefano De Carli interverrà sul valore dell’olio nella prevenzione e nel benessere alimentare. Previsto anche l’intervento di Roberta Pinzano, direttrice di Ostetricia e Ginecologia di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che approfondirà il tema dei benefici dell’olio Evo con un focus sulle differenze di genere.

La seconda parte dell’iniziativa, in programma dalle ore 12, sarà dedicata alla cucina del territorio. Il maestro di cucina Germano Pontoni, presidente di Progetto Quattro Stagioni Aps, guiderà il momento intitolato “Pani, Pesci e l’Olio EVO”. Insieme al suo team proporrà abbinamenti tra l’olio extravergine e alcune eccellenze locali, accompagnati dai vini dell’Azienda Il Roncat, in un percorso che unirà degustazione, promozione del prodotto e racconto del territorio.

L’appuntamento si presenta così come un’occasione per ribadire il valore crescente dell’olivicoltura regionale, settore che in Friuli Venezia Giulia continua a consolidare identità, qualità e riconoscibilità. Al centro dell’evento ci sarà un prodotto che racchiude tradizione agricola, attenzione alla salute e potenzialità turistiche ed enogastronomiche, confermando il ruolo dell’olio Evo come ambasciatore del territorio.