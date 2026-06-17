Aperitivo, musica e storie di speranza: l’Open Day AIL per sostenere la lotta ai tumori del sangue

Una serata per stare insieme, conoscere e sostenere chi ogni giorno è accanto ai pazienti ematologici e alle loro famiglie. È questo lo spirito dell’AIL Open Day organizzato da AIL Udine-Gorizia ODV, in programma a Villa di Tissano in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

L’evento, aperto a tutti e a ingresso gratuito, si terrà domenica 21 giugno 2026 negli spazi di Villa Tissano, in piazza Caimo 4 a Tissano (Udine), con un programma pensato per alternare momenti di incontro, testimonianze e intrattenimento.

Una giornata tra incontri e attività nel parco della villa

L’apertura è prevista nel pomeriggio, dalle 16:30, con l’accoglienza dei partecipanti, la registrazione e la consegna dei braccialetti. Ad arricchire l’atmosfera sarà anche la proiezione della mostra AIL sulla facciata della villa, un modo per raccontare visivamente il lavoro dell’associazione. Nel parco della struttura spazio poi alla socialità e alla partecipazione con momenti di condivisione e una passeggiata tra gli spazi verdi della villa.

Il programma entrerà nel vivo alle 17:30 con il Drum Circle guidato da Sara Stancic, un’esperienza collettiva di musica e ritmo aperta a tutti. Alle 18:30 è prevista una mini conferenza sotto il gazebo, con interventi di ospiti e autorità, testimonianze e racconti dedicati alle attività dell’AIL, ai progetti portati avanti e al sostegno quotidiano offerto ai pazienti e alle loro famiglie.

La serata si chiude tra convivialità e musica

Dopo i momenti di approfondimento, la serata proseguirà alle 19:30 con un aperitivo e un piatto di pasta offerto ai partecipanti, in un clima informale e conviviale. Ad accompagnare la parte finale dell’evento sarà la musica dal vivo con Sara Stancic e i Forever Mats, fino ai saluti conclusivi previsti in tarda serata, intorno alle 23:30.

Un evento aperto a tutti

L’AIL Open Day si propone come un’occasione per avvicinare il pubblico all’associazione e al suo lavoro quotidiano, ma anche come una giornata di comunità e partecipazione. La partecipazione è libera e gratuita, con la possibilità di confermare la presenza contattando il numero 0432 506071 o scrivendo a [email protected]