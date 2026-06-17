Non si ferma all’alt e fugge in moto: arrestato a Lignano dopo l’inseguimento

Un controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità, concluso con l’arresto di un uomo residente in regione. L’episodio è avvenuto a Lignano, dove gli agenti del Comando della Polizia Municipale sono riusciti a bloccare un motociclista che non si era fermato all’alt imposto da una pattuglia.

La fuga dopo l’alt della pattuglia

I fatti risalgono al 12 giugno. Durante un servizio di controllo del territorio a Lignano, una pattuglia della Polizia Municipale ha intimato l’alt a un motoveicolo. Il conducente, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa a forte velocità, dando il via a un inseguimento lungo le strade della località balneare.



Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo avrebbe compiuto diverse manovre pericolose: secondo quanto ricostruito, avrebbe omesso alcune precedenze, percorso tratti di zona pedonale e imboccato alcune strade in senso vietato, mettendo a rischio la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Bloccato e arrestato

L’inseguimento si è concluso grazie all’intervento degli agenti, che sono riusciti a fermare il motociclista. L’uomo, residente in regione, è stato quindi tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



L’operazione conferma l’importanza dell’attività di controllo del territorio e della capacità investigativa della Polizia Municipale di Lignano, impegnata nel monitoraggio del territorio e nella prevenzione di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica.