Alla scoperta del Natisone: una passeggiata tra boschi e acque cristalline

Il Friuli si racconta passo dopo passo, lungo sentieri che uniscono natura, paesi e comunità locali. L’iniziativa “Sentieri delle Pro Loco”, promossa dal Consorzio Pro Loco Torre Natisone Unpli Aps, continua il suo calendario di escursioni guidate e fa tappa a Premariacco. Domenica 28 giugno l’appuntamento è con “Scopriamo le sponde del Natisone”, un itinerario pensato per valorizzare uno dei tratti più suggestivi del fiume e del paesaggio circostante.

Premariacco e il percorso lungo il Natisone

L’escursione si sviluppa su un percorso pianeggiante di circa 6-7 chilometri, senza dislivelli significativi, accessibile a camminatori di ogni età. L’idea è quella di offrire una camminata immersiva ma semplice, adatta anche alle famiglie.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 presso il Campo Sportivo di Premariacco, con partenza alle 9.00. Il tragitto, della durata complessiva di circa tre ore, si snoda lungo le sponde del Natisone, accompagnando i partecipanti in un ambiente naturale caratterizzato da vegetazione rigogliosa e scorci fluviali.

Durante il percorso è prevista una sosta ristoro curata dalla Pro Loco locale, con tè, bibite fresche e frutta. Al termine della camminata, chi lo desidera potrà proseguire la giornata fermandosi al “Torneo Bad Boy”, attivo nell’area del campo sportivo.

Il valore dell’esperienza secondo il Consorzio

Per la presidente del Consorzio Pro Loco Torre Natisone, Giovanna Rossetto, la tappa di Premariacco rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario. “Camminare lungo le sponde del Natisone significa lasciarsi avvolgere da un ecosistema unico, dove il fiume diventa il filo conduttore di un paesaggio rigenerante. È un invito rivolto a tutti, dai più esperti alle famiglie, per riscoprire il piacere di stare insieme immersi in un contesto naturale di rara bellezza”, sottolinea Rossetto.

Il calendario delle prossime escursioni

Il progetto “Sentieri delle Pro Loco” proseguirà nei mesi successivi con nuove tappe dedicate alla scoperta del territorio friulano.

Il 6 agosto l’appuntamento sarà a Buttrio con una camminata serale tra i vigneti, con partenza da Villa di Toppo Florio e visita al Museo della Civiltà del vino. In caso di maltempo è previsto il recupero l’11 agosto.

L’11 ottobre si salirà invece a Valle di Soffumbergo per l’itinerario più impegnativo del programma, circa 12 chilometri tra i monti San Lorenzo e Joanaz, con degustazione finale di prodotti tipici. Recuperi previsti il 18 o 25 ottobre.

Il ciclo si chiuderà il 24 ottobre ad Attimis con l’escursione pomeridiana “Lo Zuc di Giai e la chiesetta di Madone d’Aiut”, accompagnata da un menù di specialità locali. Data alternativa prevista il 31 ottobre. Un calendario che invita a riscoprire il Friuli lentamente, attraverso percorsi accessibili e guidati, dove il paesaggio diventa esperienza condivisa.

Informazioni utili per i partecipanti

La partecipazione alle escursioni è su prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente, chiamando il numero 333 4564933.

Costi di partecipazione: Adulti (mezza giornata): 15 euro. Adulti (giornata intera): 20 euro. Ragazzi (12-18 anni, accompagnati): 10 euro. Bambini (sotto i 12 anni): gratuito. Le camminate possono subire variazioni o annullamenti in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.