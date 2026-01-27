Paura a Sella Nevea, valanga travolge un gruppo di sciatori: elisoccorso e cani sul posto

Valanga a Sella Nevea, nella zona del Bila Pec.

Paura a Sella Nevea per una valanga in quota (a circa 1900 metri di altitudine, nell’area sotto il Bila Pec) che ha travolto un gruppo di sciatori. Intorno alle 11.30 la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, unità cinofile da valanga, l’elicottero sanitario e il secondo elicottero entrambi dell’elisoccorso regionale e un terzo elicottero con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga. Dalle prime informazioni si trattava di un gruppo di sciatori e ci sono stati più travolti che sarebbero riusciti a tirarsi fuori prima dell’arrivo dei soccorritori.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++