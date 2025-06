La dea bendata fa tappa in Friuli: a Venzone centrato un “5” al Superenalotto

Vincita al Superenalotto a Venzone.

Il Friuli brinda alla fortuna: nel concorso del SuperEnalotto di martedì 17 giugno, un fortunato giocatore ha centrato un “5” portandosi a casa una vincita da 12.248,43 euro a Venzone. Il colpo vincente è stato messo a segno presso la ricevitoria “Punto…a Capo”, in via Mistruzzi 8, come riporta Agipronews.

Intanto, mentre il friulano festeggia, gli occhi degli appassionati restano puntati sul Jackpot: l’ultimo “6”, un bottino da capogiro di 35,4 milioni di euro, è stato vinto lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Per chi sogna di emulare quel colpo grosso, l’appuntamento è fissato per giovedì 19 giugno, quando il montepremi salirà a quota 15 milioni di euro