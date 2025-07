Vipere, in Friuli l’incontro per riconoscerle e rispettarle

Al Centro Visite della Riserva naturale regionale del lago di Cornino uno speciale incontro sulle vipere della nostra regione.

Speciale evento dedicato alle “Vipere! I serpenti più velenosi d’Europa, pericolosi eppure importanti”, sabato 12 luglio, al Centro Visite della Riserva naturale regionale del lago di Cornino, dove alle ore 20 si potrà assistere – con accesso gratuito – a un’interessante conferenza che verterà soprattutto sulle tre specie del rettile presenti in Friuli Venezia Giulia.

Nel mondo esistono circa 320 specie di viperidi, le cui dimensioni spaziano dalla trentina di centimetri ad oltre due metri di lunghezza. Tra di esse rientrano le specie che causano più morti in assoluto fra le morsicature di serpenti. Nel Nordest Italia vivono appunto tre specie di vipere, caso molto raro, se non unico: si tratta del marasso, della vipera di Redi e della vipera dal corno, la regina delle rocce e dei ghiaioni della Riserva di Cornino. Per quanto velenose, tutte e tre non sono certamente pericolose come le specie che popolano gli ambienti caratterizzati da climi più caldi.

L’incontro al Centro Visite permetterà di scoprire le caratteristiche di questi serpenti dal nome intriso di simbologia, capendo come si riconoscono, dove si sviluppano, che abitudini hanno; verranno inoltre sfatati gli innumerevoli aneddoti e le falsità su queste specie, che resistono ancora nel nostro tempo. Un appuntamento, dunque, cui dovrebbero partecipare tutti gli escursionisti e chi, in genere, è solito frequentare le zone aperte, per capire come tutelarsi da questi rettili.