Grado celebra il solstizio d’estate: una settimana di eventi tra mare, sport e musica

Gli eventi per festeggiare il solstizio d’estate a Grado.

Grado si prepara a celebrare il Solstizio d’Estate con una settimana ricca di appuntamenti, in programma dal 15 al 21 giugno, tra sport, benessere, cultura, musica e intrattenimento. Sarà ancora una volta il mare a fare da filo conduttore a un calendario pensato per residenti, turisti e famiglie, con eventi distribuiti tra spiagge, lungomare, luoghi simbolo della città e spazi dedicati alla cultura.



Il momento più atteso sarà domenica 21 giugno, quando alle 5.40 del mattino il Lungomare Nazario Sauro ospiterà il tradizionale Concerto all’Alba del Solstizio d’Estate, uno degli appuntamenti più suggestivi e consolidati dell’estate gradese. Un evento simbolico, capace di unire musica, paesaggio e il fascino del primo sole sul mare.

Benessere, yoga e meditazione fronte mare

Il fine settimana del solstizio sarà anche l’occasione per vivere il mare come luogo di benessere e rigenerazione. Venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 20.30, la spiaggia libera di Città Giardino farà da cornice a Rilascio al Tramonto, un’esperienza che unisce camminata consapevole, scrittura e momenti di riflessione personale.



Domenica 21 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, lo stabilimento Tivoli ospiterà alle 8.00 una pratica fronte mare aperta a residenti e ospiti. Dal 20 giugno prenderà inoltre il via Tamburi e Mare, seminario internazionale che porterà a Grado partecipanti da diversi Paesi europei per alcuni giorni dedicati a percussioni, meditazione e natura.

Fuga300, la sfida dalle Alpi all’Adriatico

Lo sport troverà la sua espressione più spettacolare con Fuga300, la sfida ciclistica endurance che sabato 20 giugno porterà i partecipanti dal ghiacciaio del Grossglockner fino alla spiaggia di Grado.



Un percorso di circa 300 chilometri, attraverso Austria e Friuli Venezia Giulia, che unirà idealmente le Alpi all’Adriatico in una prova di resistenza dal forte impatto simbolico e paesaggistico.

Musica e cultura nella Basilica di Sant’Eufemia

La Basilica di Sant’Eufemia sarà protagonista di due appuntamenti dedicati alla musica. Giovedì 18 giugno, alle 21.00, la rassegna Note d’Estate porterà a Grado un concerto di musica corale e sacra.



Martedì 23 giugno, sempre alle 21.00, la rassegna Musika&Musika vedrà invece esibirsi l’Accademia Naonis Donatello Orchestra in un concerto per orchestra d’archi con musiche di Vivaldi, Nino Rota e Bach.



Dal 21 al 28 giugno, il Museo Nazionale di Archeologia Subacquea ospiterà inoltre la 5ª edizione dell’Open Internazionale di Scacchi Isola del Sole, manifestazione che porterà a Grado giocatori provenienti da diversi Paesi per una settimana dedicata agli scacchi in una delle cornici più suggestive dell’Adriatico.

Eventi per bambini, famiglie e ragazzi

Prosegue anche il ricco programma di intrattenimento per tutte le età. Per i più piccoli continuano le attività quotidiane del Mini Club della Spiaggia GIT, affiancate dalle iniziative domenicali del Bora Bora Beach e dalle attività organizzate dallo stabilimento Costa del Sol di Grado Pineta.



Venerdì 19 giugno, alle 17.00, spazio anche a Melyanimazione con il trucca bimbi alla Baby Beach. L’offerta dedicata alle famiglie si completa con i camp estivi, tra cui lo Sport Camp FairPlay, il Grado Summer Camp e lo Sport Camp organizzato da Kite Life FVG, che durante tutta l’estate coinvolgono bambini e ragazzi in attività sportive, educative e all’aria aperta.

Dj set e musica live sulle spiagge

Non mancherà infine la musica sul mare, con dj set e appuntamenti live che animeranno spiagge e locali della località. Al Piper Beach prosegue ogni martedì il format AMAMI, mentre lo stabilimento Tivoli propone ogni domenica TIVOLive.



Sabato 20 giugno, dalle 18.00, il Bar Numero Uno accoglierà invece The Pellizzari’s Duo Live, per un altro appuntamento all’insegna della musica e dell’atmosfera estiva.