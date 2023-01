Ponte sul Torre da sistemare, interventi urgenti per Lusevera

Tre interventi urgenti per Lusevera.

Tre sopralluoghi ad altrettanti siti che necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza per Lusevera. A compierli i tecnici della Protezione civile regionale, in missione in alta Val Torre per prendere visione della situazione critica in cui versa il ponte sul torrente Torre in località Pradielis, e dei cedimenti franosi che hanno interessato la strada comunale della Priesaka, tra i borghi Funtic e Dolina e a Villanova delle Grotte.

“Quella dei tecnici della Protezione civile regionale è stata una risposta tempestiva a situazioni di emergenza, nei confronti delle quali si sono anche espressi dando indicazioni su modalità e tempi di risoluzione – riferisce in una nota il consigliere regionale Edy Morandini (Progetto Fvg/Ar) -. L’intervento sul ponte di Pradielis potrà essere programmato dal mese di maggio in poi a causa del notevole carico di lavoro che sta interessando in questo periodo gli uffici competenti della Protezione civile, mentre sulla frana della Priesaka, vista la situazione, si potrà intervenire già alla fine di febbraio. Per l’altro cedimento strutturale, sulla viabilità per Villanova, sarà possibile programmare un intervento per la fine di aprile”.

“Sul territorio – prosegue Morandini – ci sono ancora alcune situazioni critiche prontamente segnalate e ora monitorate. Ringrazio i tecnici della Protezione civile regionale per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione. Il territorio di Lusevera rappresenta un sito turistico e naturalistico di valenza regionale e la sua amministrazione comunale è particolarmente attenta a valorizzarlo”.