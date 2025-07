Guè inaugura il Festival di Majano con l’unica tappa friulana del suo “La Vibe Summer Tour”

Il concerto di Guè a Majano.

Sarà Guè, tra i più iconici rapper italiani, a dare il via alla 65ª edizione del Festival di Majano con il primo grande live in programma sabato 26 luglio alle 21.30. L’artista salirà sul palco dell’Area Concerti con il suo nuovo “La Vibe Summer Tour”, che fa tappa in Friuli Venezia Giulia in esclusiva regionale. In scaletta i brani del nuovo album Tropico del Capricorno, oltre ai successi che hanno segnato la sua ventennale carriera.

Il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sarà preceduto dalla cerimonia ufficiale di apertura del festival alle 19.00 in Piazza Italia, con la partecipazione delle autorità. I biglietti sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketsms, nonché presso la biglietteria del festival la sera stessa dell’evento.

Guè, pseudonimo di Cosimo Fini, è uno dei rapper più influenti della scena hip hop italiana. Nato a Milano nel 1980, inizia la sua carriera con i Club Dogo, gruppo che tra gli anni 2000 e 2010 rivoluziona il rap italiano con album iconici come Mi Fist (2003) e Dogocrazia (2009). Parallelamente, avvia la sua carriera solista con Il ragazzo d’oro (2011), che lo consacra tra i protagonisti del genere. Guè si distingue per uno stile che mescola liriche sofisticate, storytelling e riferimenti alla cultura urban internazionale.

Con album come Vero (2015), Gentleman (2017) e Mr. Fini (2020), consolida la sua posizione, sperimentando tra rap, trap e sonorità latine. Il successo continua con GVESVS (2021) e Madreperla (2023), fino al recente Tropico del Capricorno (2025), che segna un’ulteriore evoluzione artistica e lo vede collaborare con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale. Oltre alla musica, Guè è un’icona di stile e imprenditore di successo, con un’influenza che supera i confini dell’hip hop. Con milioni di stream e una carriera ventennale, resta un punto di riferimento per il rap italiano.

Prossimi grandi live al Festival di Majano saranno quelli di Fabri Fibra (29 luglio), The Darkness (2 agosto), Ruggero De I Timidi (3 agosto), Naska (9 agosto), Deejay Time (14 agosto) e Cinedisco 2 (17 agosto, ingresso libero). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it