Maltempo in Friuli, la situazione e le previsioni per le prossime ore

La situazione maltempo in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia è interessato in queste ore da una fase di marcato maltempo causata da una depressione di origine atlantica che sta convogliando sulla regione correnti molto umide meridionali.

Nel corso della mattinata si sono registrate precipitazioni generalmente moderate, con accumuli più significativi — tra i 10 e i 20 millimetri — sulle Prealpi Carniche più esposte verso la pianura. La neve ha fatto la sua comparsa a quote relativamente basse: intorno ai 1000 metri sulle Prealpi più esterne e dai 400 metri sul resto della fascia montana, con episodi di neve fino a fondovalle in val Cellina.

Sul fronte dei venti, lo Scirocco ha finora interessato soprattutto il Carso e l’area di Trieste, con raffiche che hanno raggiunto i 60 km/h. All’alba si è inoltre registrato un picco di marea a Grado pari a +111 centimetri rispetto allo zero mareografico di Punta Salute, con livelli ora in graduale diminuzione.

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, la Sala Operativa regionale ha ricevuto una segnalazione per la caduta di alberi in località Molassa, nel territorio comunale di Barcis, causata dal peso della neve. Al momento, tuttavia, tutti i corsi d’acqua regionali restano al di sotto dei livelli di guardia.

Le previsioni per le prossime ore.

Secondo le previsioni, nelle prossime ore la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Sono infatti attese piogge da abbondanti a intense, con valori massimi locali compresi tra 50 e 70 millimetri, oltre a nevicate copiose in montagna. La quota neve è prevista in risalita fino a 1000-1200 metri sulle Prealpi, mentre resterà più bassa — tra 700 e 900 metri — nelle aree interne della Carnia, del Tarvisiano e delle Prealpi Carniche, dove localmente potrà scendere ulteriormente.

Sulla fascia costiera soffieranno venti sostenuti di scirocco, in particolare a Lignano, dove non si escludono mareggiate. Un’attenuazione dei fenomeni è attesa dopo la mezzanotte.

I dati.

Precipitazioni

In tabella le piogge massime registrate da inizio evento, per diversi tempi di pioggia, nelle 4 zone di allerta (dati aggiornati alle 11:30):

Vento

In tabella le raffiche massime di vento registrate da inizio evento (dati aggiornati alle 11:30)