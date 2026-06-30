Forti temporali in arrivo: allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

Scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

Forti temporali in arrivo in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per il peggioramento previsto tra domani, mercoledì 1 luglio 2026, e le prime ore di giovedì 2 luglio. L’avviso sarà valido dalle ore 12 di domani, mercoledì 1 luglio, e fino alle ore 6 di giovedì, con la possibilità di rovesci, temporali sparsi e raffiche di vento localmente intense.

A determinare il peggioramento sarà il ritiro verso est dell’anticiclone subtropicale, che lascerà spazio all’ingresso di una modesta saccatura sull’Europa centrale. La configurazione atmosferica porterà alla formazione di una depressione in quota sull’Italia settentrionale, favorendo il passaggio di un fronte sul Friuli Venezia Giulia nel corso del pomeriggio e della serata di mercoledì.

Temporali sparsi su tutta la regione

Secondo le previsioni, dal pomeriggio di mercoledì e fino a notte inoltrata saranno possibili rovesci e temporali sparsi su tutto il territorio regionale. I fenomeni potranno interessare sia la pianura sia la costa e le zone montane, con intensità variabile.

La Protezione civile segnala che qualche temporale potrebbe risultare forte, con la possibilità di fenomeni localmente intensi. In serata e nelle prime ore della notte, inoltre, è atteso un rinforzo del vento da nord, con possibili forti raffiche locali.

Dopo il fronte aria più fresca e secca

Il peggioramento sarà seguito dall’ingresso di correnti nord-occidentali più fresche e secche, che porteranno un cambiamento rispetto alla fase precedente caratterizzata dal caldo e dalla presenza dell’anticiclone subtropicale.

L’evoluzione sarà monitorata nelle prossime ore dalla Protezione civile regionale, che invita a prestare attenzione soprattutto durante le fasi più intense del maltempo, previste tra il pomeriggio, la sera e la prima parte della notte.