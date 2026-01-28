Lavoro in Friuli, oltre 700 candidature per 164 posti di lavoro nelle cooperative

Il Recruiting day per trovare lavoro nelle cooperative del Friuli.

Il mondo della cooperazione si conferma un pilastro occupazionale per il territorio friulano. Il secondo Recruiting Day regionale interamente dedicato alle cooperative del Friuli Venezia Giulia, svoltosi oggi 28 gennaio a Palazzo Antonini Belgrado a Udine, ha fatto registrare ottimi numeri: oltre 700 candidature raccolte per i 164 posti di lavoro aperti.

Oltre 700 candidature e quasi 400 colloqui

La giornata ha offerto la possibilità a quasi 300 candidati di incontrare le cooperative presenti. Le dieci imprese coinvolte (Artco Servizi, Aster Coop, Camst, Cirfood, Codess FVG, FAI, Duemilauno Agenzia Sociale, I.C.I., Idealservice e Itaca) hanno cercato figure trasversali.

Le richieste spaziano da profili tecnici come carpentieri e autisti, a ruoli specializzati nel settore sanitario ed educativo come infermieri, OSS ed educatori professionali. Gli uffici regionali hanno vagliato preventivamente 748 candidature, alcune relative a più posizioni, e fissato 375 colloqui, coinvolgendo complessivamente 286 persone, con un’età media di 43 anni e una prevalenza femminile (il 61%).

La cooperazione come opportunità per i giovani

Ad organizzare il Recruiting day, la Regione e Legacoop Fvg. “Siamo molto soddisfatti di rinnovare per la seconda volta questa esperienza con la Regione – ha detto Michela Vogrig, presidente dell’associazione di categoria -. Mettere in contatto domanda e offerta nel sistema cooperativo permette di mostrare le molteplici opportunità di lavoro offerte dalle nostre imprese. La cooperazione è trasversale, dai servizi ambientali e il facility management alla logistica, dalle costruzioni alla ristorazione e al sociale. L’elevato numero di candidature conferma che lavorare in cooperativa significa entrare in un contesto democratico e inclusivo, che permette soprattutto ai più giovani di crescere, acquisire competenze e valorizzare i propri talenti”