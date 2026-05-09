Pordenone ha fatto da cornice alla puntata di Drive Up.

Pordenone e il suo territorio sono stati protagonisti della puntata di Drive Up, il programma di Italia 1 dedicato al mondo dei motori, andata in onda sabato 9 maggio. Al centro della trasmissione, condotta da Alessia Ventura, la presentazione della Skoda Fabia, raccontata attraverso alcuni degli scorci più suggestivi del Pordenonese.



La città, che si prepara a diventare Capitale italiana della Cultura, ha fatto da cornice scenografica alla nuova puntata del programma Mediaset, portando sul piccolo schermo il centro storico, il territorio circostante e alcune location simbolo della provincia.



Dopo la messa in onda su Italia 1, la puntata di Drive Up sarà replicata nel corso della settimana sia su Italia 1 che su Focus. Sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Pordenone in vetrina nazionale

La presenza della troupe televisiva nei giorni scorsi aveva già attirato l’attenzione in città. Le riprese hanno interessato diversi luoghi, dal cuore di Pordenone alle rive del Noncello, passando per scorci immersi nel verde, Villa Cattaneo e il suggestivo territorio di Barcis.

Un racconto televisivo che ha unito la passione per le quattro ruote alla valorizzazione del paesaggio urbano e naturale del Friuli occidentale. La puntata ha infatti mostrato Pordenone non solo come scenario, ma anche come protagonista visiva di un itinerario capace di mettere insieme motori, cultura e territorio.

La Skoda Fabia tra gli scorci del territorio

Nel corso della trasmissione è stata presentata la Skoda Fabia, inserita in un percorso televisivo costruito tra città, natura e luoghi di particolare fascino. Il format di Drive Up, da anni dedicato alle novità del mercato automobilistico, ai test drive e alle auto più interessanti, ha scelto il Pordenonese come ambientazione per raccontare il modello e, allo stesso tempo, far conoscere al pubblico nazionale le bellezze del territorio.

La scelta delle location ha permesso di alternare immagini del centro storico a panorami più ampi, dalle rive del fiume agli scorci montani e lacustri di Barcis, creando una narrazione visiva pensata per valorizzare il legame tra automobile e viaggio.

L’assessore Parigi: “L’effetto Capitale sta già dando i suoi frutti”

Soddisfatto l’assessore Alberto Parigi, che ha sottolineato il valore promozionale della presenza di produzioni televisive nazionali in città.



“La presenza di queste troupe televisive a Pordenone è il segnale che l’effetto Capitale sta già dando i suoi frutti, accendendo i riflettori sulla città. Ho incontrato personalmente la troupe di Mediaset e la conduttrice durante le riprese, e sono rimasto colpito dal loro entusiasmo: hanno espresso apprezzamento tanto per l’accoglienza ricevuta quanto per la città stessa, che li ha piacevolmente sorpresi. Questa capacità di stupire chi arriva da fuori è uno dei nostri biglietti da visita più autentici e sapere che sempre più persone in tutta Italia potranno scoprirla è, per noi, la soddisfazione più grande.”