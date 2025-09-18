Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 settembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo sul Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da un’ampia stabilità atmosferica, garantita da un robusto anticiclone che domina la regione. Questa alta pressione non solo assicura giornate serene, ma trasporta anche in quota masse d’aria insolitamente calde per il periodo.

Le condizioni attuali si traducono in cielo sereno e venti di brezza, che rendono l’aria più piacevole lungo la costa. Le temperature massime previste supereranno la media stagionale di oltre 5°C, con un picco di caldo eccezionale in montagna. Le temperature minime si attesteranno tra i 13°C e i 16°C in pianura, mentre le massime oscilleranno tra i 27°C e i 30°C. Sulla costa, le minime saranno tra i 15°C e i 18°C e le massime tra i 24°C e i 27°C. A 1000 metri si raggiungeranno i 20°C, mentre a 2000 metri si toccheranno i 15°C.