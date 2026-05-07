Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 8 maggio

Il rinforzo del promontorio anticiclonico porterà un meteo più stabile in Friuli Venezia Giulia: venerdì 8 maggio, su pianura e costa il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con la presenza di velature alte ma piuttosto consistenti. Sulla zona montana la nuvolosità sarà più variabile e nel pomeriggio non si escludono locali piogge.

Le temperature minime in pianura saranno comprese tra 11 e 14 gradi, mentre le massime tra 22 e 25 gradi. Sulla costa le minime saranno tra 13 e 16 gradi e le massime tra 17 e 20 gradi. A 1000 metri la temperatura media si attesterà intorno agli 11 gradi, mentre a 2000 metri sarà di circa 4 gradi.