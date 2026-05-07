I sapori del Friuli si scoprono ad alta quota: torna “In rifugio c’è più gusto”

Un viaggio tra vette e natura per riscoprire l’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia. Riparte “In rifugio c’è più gusto”, il progetto estivo che unisce escursionismo, laboratori e degustazioni nei rifugi della regione, coinvolgendo produttori locali e aziende del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra PromoTurismoFVG, Assorifugi FVG e AgrifoodFVG, propone dieci weekend all’insegna di laboratori gratuiti e degustazioni (ore 11-16). Dieci rifugi del circuito AssoRifugi FVG ospiteranno aziende del territorio, integrando nei propri menu piatti e ingredienti a marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”.

L’avvio di stagione tra zafferano e cereali

Il calendario inaugura il 30 e 31 maggio ad Ampezzo presso il rifugio Tita Piaz. Sabato 30 l’azienda Gelindo dei Magredi svelerà il percorso dei cereali dal seme alla farina, mentre domenica 31 Aurora Azzurra Gregorutti racconterà i segreti dello zafferano di Majano. In tavola, i piatti tipici della Carnia saranno arricchiti dalle erbe spontanee del passo Pura e dai prodotti delle aziende ospiti.

Giugno tra caseifici, mulini e api

Il mese di giugno offre otto date in quattro rifugi. Il 6 e 7 giugno al rifugio Pian dei Ciclamini (Lusevera), ci sarà il Caseificio Alto But per una dimostrazione sulla mozzarella e, domenica, nuovamente lo zafferano della Gregorutti. Il 13 e 14 giugno, al rifugio Fabiani di Paularo sarà il turno dell’Antico Molino Persello e dell’Apicoltura Rudy Screm, che mostrerà da vicino il funzionamento delle arnie.

Il fine settimana del 20 e 21 giugno ci si sposta al rifugio Casera Tartoi (Forni di Sopra): sabato l’azienda La Sisile proporrà attività con i cavalli e semina di ortaggi, mentre domenica Roberto Baldovin illustrerà la viticoltura di montagna. A chiudere il mese, il 27 e 28 giugno al rifugio Giaf (Forni di Sopra), sarà ospite Gelindo dei Magredi e l’azienda agricola Fioritto Simone con un laboratorio sensoriale sulle piante essiccate.

Luglio: laboratori di gubana e birra artigianale

Il 4 e 5 luglio, al rifugio Fornas (Tolmezzo), l’Apicoltura AnnApi di Anna Brandolin insegnerà a costruire giochi a tema insetti, mentre Valeria della Gubana della Nonna svelerà i segreti del tipico dolce delle Valli del Natisone. L’11 e 12 luglio al rifugio Pussa (Claut), l’azienda Saliet guiderà la distillazione di oli essenziali, seguita domenica dal laboratorio di biscotti del panificio Giulio Marco.

Il 18 e 19 luglio, al rifugio Piani del Cristo (Sappada), l’azienda La Speranza proporrà un’immersione nel mondo della birra e dell’orzo, lasciando poi spazio domenica al terzo appuntamento stagionale con lo zafferano di Gregorutti. Il mese termina il 25 e 26 luglio al rifugio Tolazzi (Forni Avoltri), dove torneranno i laboratori dell’Antico Molino Persello e della Gubana della Nonna.

Il gran finale in agosto

L’ultima tappa del calendario è fissata per l’1 e 2 agosto al rifugio Pradut di Claut con l’azienda agricola Buosi Ettore per un laboratorio sul mais e i grani antichi, mentre l’Apicoltura Comaro di Cassacco chiuderà l’iniziativa svelando ai più piccoli i misteri del mondo delle api.

Tutte le informazioni e gli appuntamenti: www.turismofvg.it/it/in-rifugio-c-e-piu-gusto