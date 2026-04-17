Meteo in Friuli: sabato sole e clima mite, ma domenica si cambia

L’anticiclone che ha garantito alcuni giorni di meteo stabile e clima mite in Friuli Venezia Giulia, nel fine settimana lascia il posto a correnti da nord-ovest più fresche e umide che porteranno maggiore instabilità, a partire da domenica.

Sabato 18 aprile sui monti il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio si attende una maggiore variabilità, con la possibilità non esclusa di qualche debole pioggia o rovescio locale. Su pianura e costa il tempo sarà generalmente più stabile, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Al mattino sul Carso e su Trieste soffierà Borino, seguito nel corso della giornata da venti di brezza. Le temperature resteranno miti, con massime in pianura fino a 25°C.

Le minime si attesteranno in pianura tra 12 e 14°C e le massime tra 24 e 26°C. Sulla costa le minime saranno comprese tra 15 e 17°C e le massime tra 21 e 23°C. A 2000 metri si registreranno circa 5°C, mentre a 1000 metri intorno ai 13°C.

Il meteo di domenica in Friuli.

Domenica 19 aprile il tempo risulterà più instabile. Al mattino si prevede una situazione variabile con nuvolosità in aumento. Nel corso della tarda mattinata saranno possibili i primi rovesci e temporali in Carnia, in estensione poi nel pomeriggio al resto del Friuli.

Le temperature saranno in calo, con valori in pianura tra 10 e 13°C le minime e tra 20 e 23°C le massime. Sulla costa le minime saranno tra 13 e 15°C e le massime tra 19 e 21°C. A 2000 metri si attorno ai 4°C e a 1000 metri circa 11°C.