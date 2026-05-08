Il meteo del weekend in Friuli Venezia Giulia: sabato bello ma dura poco

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche inizialmente più stabili, con una successiva tendenza al peggioramento nella giornata di domenica.

Il meteo di sabato 9 maggio.

Sabato 9 maggio su pianura e costa il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con condizioni generalmente buone per gran parte della giornata. Sulle zone montane, invece, il tempo sarà più variabile, con possibili rovesci sparsi e isolati temporali pomeridiani, più probabili tra le Alpi e le Prealpi Carniche. I venti saranno deboli, a regime di brezza.

Le temperature in pianura oscilleranno tra minime di 10-12 gradi e massime di 23-25 gradi, mentre sulla costa si prevedono valori compresi tra 13 e 15 gradi al mattino e tra 20 e 22 gradi nelle ore più calde. A 2000 metri la temperatura media si attesterà attorno ai 6 gradi, mentre a 1000 metri intorno ai 13 gradi.

Le previsioni per domenica.

Domenica la situazione tenderà a cambiare. Nella notte e fino al mattino il cielo sarà variabile o localmente nuvoloso, mentre dal pomeriggio è atteso un progressivo peggioramento con cielo in prevalenza coperto e piogge sparse e intermittenti, da deboli a localmente moderate.

Le temperature saranno in lieve calo: in pianura le minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi e le massime tra 19 e 21 gradi, mentre sulla costa si prevedono valori tra 13 e 16 gradi al mattino e tra 18 e 20 gradi nel pomeriggio. A 2000 metri la temperatura media scenderà a circa 5 gradi, mentre a 1000 metri si attesterà intorno ai 12 gradi.