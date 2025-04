Morto durante i rilievi in A23, Medaglia d’Oro al Merito Civile per Maurizio Tuscano

Il riconoscimento durante la cerimonia nazionale per il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia nazionale per il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che si è svolta nella cornice di Piazza del Popolo,, uno dei momenti più significativi e commoventi è stata la consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria di Maurizio Tuscano, vice sovrintendente della Polizia Stradale scomparso tragicamente l’11 dicembre 2021. La cerimonia ha visto il riconoscimento a poliziotti che si sono distinti per coraggio, abnegazione e devozione al servizio dei cittadini, talvolta pagando con la propria vita.

Maurizio Tuscano, 58 anni, residente a Moggio Udinese, era in servizio presso la sottosezione della Polizia Stradale di Amaro. Quella fatale mattina del 2021, il vice sovrintendente stava terminando il suo turno di notte quando, intorno alle 5, venne chiamato a intervenire a seguito di un tamponamento lungo l’autostrada A23, all’altezza di Colloredo di Monte Albano.

Mentre stava svolgendo il suo lavoro, Maurizio Tuscano fu travolto da un veicolo in transito, in un impatto violento che non gli lasciò scampo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le sue ferite furono fatali, e il poliziotto perse la vita. La sua morte ha scosso profondamente non solo i colleghi della Polizia Stradale, ma l’intera comunità, che ha riconosciuto in lui un esempio di coraggio e dedizione al dovere, disposto a mettere a rischio la propria vita per salvaguardare quella degli altri.

La carriera nella polizia.

Entrato nella Polizia di Stato l’1 giugno 1989, dopo aver frequentato la scuola allievi agenti di Alessandria, era stato assegnato alla Questura di Milano dove è rimasto in servizio per circa due anni. Nel 1991 è stato trasferito a domanda presso la IV Zona Polizia di Frontiera Settore di Tarvisio. Nel 1994, è stato trasferito a domanda presso il Distaccamento Polizia Stradale di Pontebba per rimanervi fino al 1996 quando è stato trasferito a domanda presso il Distaccamento Polizia Stradale di Tolmezzo, dove ha prestato servizio per oltre venti anni. Dal luglio 2017 aveva iniziato la propria attività presso l’attuale sede di servizio ad Amaro presso la Sottosezione Polizia Stradale.

Nel 2007 è stato insignito della medaglia d’argento al merito di servizio, mentre nel 2014 è stato insignito della medaglia d’oro al merito di servizio. Recentemente era stato scrutinato per il concorso da vice sovrintendente ed era in procinto di presentare la relativa domanda per l’accesso al corso di formazione. È stato destinatario di diversi riconoscimenti tra i quali una Benemerenza della Protezione Civile, una Lode e svariati compiacimenti e apprezzamenti.