I carabinieri hanno arrestato un 23enne straniero per rapina.

Ha aggredito una donna alle spalle per strapparle la borsa, colpendola al volto, ma è stato rintracciato e arrestato in pochi minuti dai Carabinieri. È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22, nel centro di Udine

I militari del Carabinieri – Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine – hanno tratto in arresto uno straniero di 23 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una donna residente a Udine.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima stava percorrendo una via del centro dopo aver terminato il lavoro quando è stata raggiunta alle spalle da uno sconosciuto. L’uomo, uno straniero di 23 anni senza fissa dimora, l’ha bloccata e colpita al volto nel tentativo di sottrarle la borsetta. Con un gesto di grande coraggio, la donna è riuscita a riprendersi la borsa e a mettere in fuga l’aggressore, quindi ha immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo.

La segnalazione è stata subito diramata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale alla pattuglia della Sezione Radiomobile, che dopo pochi minuti ha individuato e bloccato il presunto rapinatore. Al termine degli accertamenti di rito, il 23enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Udine, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.