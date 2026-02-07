La storia di Aiko: narrazione e teatro delle ombre raccontano il coraggio e la cura dell’altro

Appuntamento al teatro Verdi di Maniago con AIKO e l’orso della luna bianca

Parola, voce e capacità di raccontare dell’attore si fondono con l’antica tecnica multisensoriale del teatro delle ombre, che sa coinvolgere bambini e adulti dal punto di vista uditivo, visivo ed emozionale. Questa magica ed efficace combinazione sarà il focus dello spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la 7^ tappa della rassegna Fila a Teatro, in programma domenica 8 febbraio, alle 17.00, al Verdi di Maniago con uno spettacolo delicato e forte insieme: “AIKO e l’orso della luna bianca”.

In scena una mestra e la sua allieva interpretate da Carla Taglietti e Valentina Turrini della compagnia Le Strologhe, che dall’Emilia Romagna arrivano In Friuli Venezia Giulia per insegnare ai più piccoli e ricordare agli adulti la forza del coraggio e l’importanza del prendersi cura dell’altro. La storia segue Aiko nel suo difficile e coraggioso viaggio per salvare il marito, traumatizzato dalla guerra, grazie all’aiuto di un orso magico.

Fila a Teatro, alla sua XI edizione, è sostenuta dalla Regione FVG, IoSonoFvg, Fondazione Friuli, dai Comuni Partner che ospitano gli spettacoli (Casarsa della Delizia, Fagagna, Maniago, San Daniele del Friuli, Spilimbergo, Zoppola) e da Banca 360 Credito Cooperativo FVG.