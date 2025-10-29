Confcommercio Udine ricorda l’importante appuntamento di giovedì 30 ottobre a Palazzo Belgrado, sede della ex Provincia di Udine, dove si terrà il nuovo Recruiting Day organizzato e promosso dai Servizi per il lavoro dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’associazione.



Saranno complessivamente cento i posti di lavoro messi a disposizione da 25 strutture ricettive e pubblici esercizi del territorio, alla ricerca di personale in vista della stagione invernale e delle festività. Le candidature pervenute sono state 370, corrispondenti a 281 persone, ciascuna con la possibilità di proporsi in più aree professionali. Dopo la selezione, risultano 229 candidati idonei che parteciperanno ai colloqui.

Il programma e i colloqui di lavoro.

Il programma prevede l’avvio delle attività alle 9 con il ritrovo delle aziende e l’allestimento degli spazi. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 si svolgeranno i colloqui individuali tra i candidati e le imprese. I Servizi per il lavoro della Regione saranno presenti per supportare le aziende ma anche per offrire consulenza ai candidati che si presentano ai colloqui.

I profili ricercati riguardano in particolare le aree dell’accoglienza, con figure come receptionist, addetti al ricevimento, front office e marketing; della sala e del bar, con responsabili, maître, camerieri, aiuto camerieri, baristi e banconieri; della cucina, con cuochi, aiuto cuochi, addetti cucina e lavapiatti; e infine della pulizia e manutenzione, con addetti alle pulizie e manutentori.

“Il Recruiting Day di Udine rappresenta un altro passo importante del percorso condiviso tra Regione e Confcommercio per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico e della ristorazione – sottolinea il vicepresidente di Confcommercio Udine Alessandro Tollon –. In un momento di forte ripresa dei flussi turistici è fondamentale creare occasioni di confronto diretto tra imprese e potenziali lavoratori, valorizzando le competenze del territorio e offrendo concrete opportunità occupazionali”.