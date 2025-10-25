in Rebi

“Lisa”

di 73 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Marilisa Menegon. Ne danno il triste annuncio il marito Antonino, i figli Massimiliano con Livia e Angelica e Michele con Eva e Brayan, il fratello unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Ospedaletto di Gemona del Friuli nella chiesa del Priorato di Santo Spirito lunedì 27 ottobre alle ore 15:30 ove la cara Marilisa sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: lunedì 8:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 26 alle ore 19:00 nella chiesa dell’Immacolata Concezione in Campagnola.



Un particolare ringraziamento al servizio Infermieristico Domiciliare per la professionalità ed umanità.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



OSPEDALETTO DI GEMONA DEL FRIULI, 24 ottobre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290