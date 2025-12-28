Ubriaco, litiga con la madre 75enne e minaccia i carabinieri

Momenti di tensione in un’abitazione della periferia di Udine, dove un giovane è stato denunciato a seguito di un intervento dei Carabinieri per minaccia a Pubblico Ufficiale, ubriachezza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’episodio si è verificato dopo una lite scoppiata per futili motivi tra il ragazzo e la madre, una donna di 75 anni. Spaventata dal comportamento del figlio, in evidente stato di alterazione alcolica, l’anziana ha contattato il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo dei militari dell’Arma, il giovane avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo, rivolgendosi con minacce nei confronti dei Carabinieri e rifiutando di collaborare per l’identificazione. Nonostante i ripetuti inviti alla calma, il ragazzo avrebbe continuato a opporsi, rendendo necessario procedere nei suoi confronti con le contestazioni previste dalla legge. La situazione è stata riportata sotto controllo senza conseguenze fisiche per i presenti. Il giovane è stato infine denunciato all’Autorità Giudiziaria.