Il bando per la gestione del Rifugio Marinelli.

Dopo l’addio di Caterina Tamussin, che l’ha condotto per 50 anni, la Società Alpina Friulana ha aperto la procedura per individuare un nuovo gestore del Rifugio Marinelli, il più antico rifugio alpino della Carnia, fondato nel 1901 e intitolato al primo presidente della Società. L’affidamento della gestione avverrà tramite contratto di affitto di ramo d’azienda per il periodo 2026–2031.

Il bando, pubblicato sul sito della Sezione di Udine del Club Alpino Italiano, mira a garantire la fruizione del rifugio, la valorizzazione del territorio e la tutela dell’ambiente alpino, assicurando al contempo un servizio di accoglienza conforme agli standard del CAI.

La struttura

Il Rifugio Marinelli, già pienamente avviata sotto il profilo gestionale e che registra da anni un significativo afflusso di presenze, dispone di 25 posti letto ed è servito da una pista forestale percorribile con automezzi da Collina di Forni Avoltri. La gestione era stata assicurata per cinquant’anni dalla famiglia Tamussin, cessata nel 2024. Nel tempo la struttura ha ricevuto importanti investimenti volti a migliorarne l’efficienza, la sostenibilità e la fruibilità complessiva.

Requisiti e candidature

La raccolta di manifestazioni di interesse è aperta a soggetti singoli o associati, preferibilmente con esperienza nella gestione di rifugi alpini, strutture ricettive o servizi di accoglienza in montagna. Le domande possono essere presentate dal 26 gennaio 2026 fino al 28 febbraio 2026 all’indirizzo PEC saf@pec.cai.it con un canone annuo minimo di 12.000 euro + IVA.

La domanda deve essere corredata dal curriculum del/dei proponente/i; dalla relazione sulle modalità di gestione (personale, logistica, sicurezza, aspetti energetici e ambientali); dai requisiti professionali e formativi previsti dalla normativa e da eventuali referenze a supporto dell’esperienza

I candidati potranno contattare la Società Alpina Friulana all’indirizzo presidente@alpinafriulana.it

per fissare un incontro conoscitivo. La commissione incaricata dal Consiglio Direttivo valuterà le candidature e potrà decidere di non procedere se nessuna risulterà idonea.