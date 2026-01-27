(Nino)

di 84 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Caterino Marini. Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, i figli Claudio, Stefano, Daniele e Simonetta, le nuore, il genero, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta giovedì 29 gennaio alle ore 10:30 ove il caro Caterino sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: mercoledì 11:00 – 18:30 giovedì 08:30 – 09:45



Al termine del Rito Caterino troverà riposo nel cimitero di Gemona.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 28 alle ore 19:00 nella chiesa di ” S. Valentino ” in Godo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 27 gennaio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290