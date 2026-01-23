Da Pordenone a Roma: Marco Fortunato eletto ai vertici nazionali del cinema

Marco Fortunato nominato vicepresidente Anec.

Cinemazero rafforza il proprio ruolo sulla scena nazionale con la nomina di Marco Fortunato, presidente di Cinemazero, a vicepresidente dell’ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Un incarico strategico che arriva in un momento particolarmente significativo, di grande intensità progettuale e di molteplici traguardi raggiunti, per la storica istituzione culturale di Pordenone a conferma di un percorso di crescita e riconoscimento costruito negli anni.

“Questo incarico rappresenta un’ulteriore occasione per lavorare al rafforzamento del ruolo delle sale cinematografiche nel sistema culturale nazionale e il riconoscimento dell’impegno di Cinemazero in questo percorso – dichiara Marco Fortunato -. Dialogo costante con le istituzioni per avere regole chiare e tempi certi nell’erogazione dei sostegni, confronto costruttivo con gli altri attori della filiera di settore e valorizzazione del ruolo sociale delle sale sono le priorità indicate dal presidente che ci vedranno impegnati in un lavoro di squadra”.

La nomina è avvenuta a Roma, dove l’Assemblea dei soci e dei delegati dell’ANEC si è riunita per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2026–2029. L’Assemblea ha eletto Fabrizio Larini, già presidente regionale degli esercenti cinematografici della Toscana, come nuovo presidente nazionale dell’associazione, succedendo a Marco Lorini. Contestualmente è stato nominato il nuovo Consiglio di presidenza, di cui Fortunato farà parte in qualità di vicepresidente. Ad affiancarlo Sino Caracappa, Simone Castagno, Massimiliano Giometti, Francesco Grandinetti, Gianluca Pantano, Alberto Passalacqua, Leandro Pesci, Tomaso Quilleri e Andrea Stratta.

Insieme alla nomina del nuovo presidente e dei vicepresidenti, l’Assemblea ha inoltre confermato Simone Gialdini nel ruolo di direttore generale dell’ANEC, Andrea Malucelli come tesoriere, Giorgio Ferrero come delegato alle Giornate Professionali di Cinema e Luigi Grispello come delegato ai rapporti con FICE. Sono stati infine nominati Gianni Bernardi, Giuseppe Citrigno e Marco Vitale come revisori dei conti, mentre Giulio Dilonardo ricoprirà la carica di vicepresidente dell’AGIS.