La magia del Natale torna a riscaldare Pozzuolo del Friuli

Più di un mese di eventi per il Natale a Pozzuolo del Friuli.

L’atmosfera del Natale torna a riscaldare e animare il Comune di Pozzuolo del Friuli, che anche quest’anno propone un fitto programma di appuntamenti distribuiti tra il capoluogo e le frazioni di Carpeneto, Cargnacco, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano. Dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 il territorio sarà attraversato da un susseguirsi di iniziative che spaziano dai concerti agli spettacoli teatrali, dalle fiabe per bambini alle esibizioni bandistiche, dalle mostre presepiali ai mercatini, senza far mancare le tradizionali visite di Babbo Natale e i momenti dedicati alla solidarietà.

Come lo scorso anno, l’amministrazione comunale ha raccolto tutte le manifestazioni natalizie in un unico libretto che sarà distribuito ai cittadini e nei luoghi più frequentati del paese. La sua copertina è stata affidata all’illustrazione di Sara Dentico della 3^B della secondaria di primo grado, vincitrice del concorso di disegno rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli. Tra i numerosi elaborati presentati, la commissione ha scelto un’immagine capace di unire l’atmosfera festosa del periodo a un chiaro elemento identitario del territorio.

Gli eventi.

Il cartellone degli eventi prenderà il via il 30 novembre con il primo appuntamento della rassegna “Di tutti i colori”. Al Centro Balducci di Zugliano andrà in scena lo spettacolo di burattini ‘La Strada che non andava in nessun posto’, favola di Gianni Rodari realizzata da Cosmoteatro. Qualche giorno dopo, la Palacine di Piazza Julia tornerà a essere uno dei fulcri delle iniziative natalizie: qui, il 5 dicembre, alle 18, sarà inaugurata la mostra mercato “Idee regalo in Palacine”, curata dalla Pro Loco Pozzuolo con la collaborazione degli artigiani, dei commercianti e dei Gruppi ANA.



Subito dopo la cerimonia di apertura verrà proposta l’accensione speciale dell’edificio, che come nel 2024 vedrà le proprie pareti esterne trasformarsi grazie a suggestive proiezioni in videomapping, capaci di creare un’atmosfera luminosa e coinvolgente nel cuore del paese. Altra data da segnare è il 7 dicembre. Alle 16 il Centro Balducci ospiterà il secondo spettacolo per bambini con “2 Podrecca e 1 Musico”, di e con Giorgio Parisi e Michele Polo. Verso le 18, Babbo Natale arriverà nel centro di Pozzuolo, accompagnato dalla filarmonica locale per una sfilata lungo le vie del comune.

Con l’avvicinarsi delle festività non mancheranno momenti di solidarietà e altruismo. La mattina del 13 dicembre, l’autoemoteca farà tappa nel giardino del Municipio per dare la possibilità di donare sangue e plasma ai presidi ospedalieri d’Italia. Un evento, questo, realizzato dalla Sezione Afds di Pozzuolo del Friuli, che quest’anno celebra il 63° anno di fondazione.

Altri due eventi animeranno il giorno di Santa Lucia. Alle 11 sarà inaugurata la mostra pittorica “Emozioni”, a cura di Quadrante Arte. Alle 20.30, l’Auditorium comunale ospiterà il concerto “Armonie d’inverno: dal melodramma al Natale” e il Premio “La Quercia Sabbatini” dedicato all’associazione Amici del Belcanto. Il giorno successivo, 14 dicembre, Zugliano sarà teatro di uno degli eventi più suggestivi dell’intero programma, con l’arrivo in piazza della Chiesa degli ‘spaventosi’ Krampus. Alle 17 andrà infatti in scena lo spettacolare “Deamones Noctis – Il ritorno delle tenebre”.

L’appuntamento forse più atteso per la musica è quello in programma il 20 dicembre, giorno del Concerto di Natale della Società Filarmonica Pozzuolo del Friuli, diretta da Paolo Frizzarin, che si terrà alle 20.30 all’Auditorium Comunale. L’evento sarà abbinato alla Premiazione dei finalisti del concorso dei Pini Presepiali.

L’inizio del nuovo anno.

L’inizio del nuovo anno verrà invece celebrato il 3 gennaio 2026 alle 20.45 nella Pieve di Sant’Andrea con il Concerto di Inizio Anno del coro “Vôs de mont”, diretto da Marco Maiero. L’esibizione della storica formazione corale di Tricesimo, nata 46 anni fa, sarà un appuntamento unico e suggestivo, fortemente voluto dall’amministrazione che lo ha organizzato nella chiesa del capoluogo per donare ai cittadini un momento di condivisione in un luogo sacro ed evocativo.

La grande chiusura degli eventi natalizi e delle festività sarà invece affidata ai tradizionali fuochi epifanici e propiziatori. Il primo pignarûl ad essere acceso sarà quello di Cargnacco. La pira sarà incendiata nell’area festeggiamenti il 5 gennaio alle 18. Il 6 gennaio seguiranno le accensioni degli altri 3 pignarûi. Alle 17 sarà acceso quello allestito nel parcheggio del Centro Balducci di Zugliano. Alle 18 quello nell’area parcheggio del cimitero di Pozzuolo del Friuli, alle 18.30 quello nell’area festeggiamenti di Sammardenchia. Saranno le loro fiamme a segnare simbolicamente la chiusura del periodo natalizio e l’augurio di un nuovo anno sereno per tutta la cittadinanza.

“Per le festività siamo riusciti a realizzare un calendario di eventi molto ricco, con concerti, mostre e momenti di socializzazione“, sottolinea il sindaco Gabriele Bressan. “Un’offerta di proposte pensata per tutte le età che è stata realizzata, nello spirito del Santo Natale, grazie all’intenso lavoro di squadra svolto da amministrazione, associazioni, parrocchie, attività produttive e reti di volontariato con l’obiettivo di valorizzare lo stare assieme”.