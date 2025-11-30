Manutenzione nelle gallerie, le chiusure sull’autostrada A23

Interventi di manutenzione sulle gallerie della A23 Udine-Tarvisio comporteranno la chiusura temporanea del tratto autostradale compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, nelle notti di lunedì 1 e venerdì 5 dicembre, con i seguenti orari:

dalle 22:00 di lunedì 1 dicembre alle 6:00 di martedì 2 dicembre ;

alle ; dalle 22:00 di venerdì 5 dicembre alle 6:00 di sabato 6 dicembre.

Durante questi periodi, non saranno accessibili l’area di servizio “Campiolo ovest” e le aree di parcheggio “Stavoli Sachs ovest” e “Carnia ovest”, tutte localizzate all’interno del tratto interessato dalla chiusura.

In alternativa, gli automobilisti in viaggio verso Udine dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Pontebba e proseguire lungo la Strada Statale 13 “Pontebbana” e la Strada Statale 52 “Carnica”, rientrando in autostrada alla stazione di Carnia.

Ma non è tutto. Ulteriori disagi sono previsti nelle due notti successive, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, quando verrà chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato, in direzione Austria, sempre nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

In questo caso, sarà interdetto anche l’accesso all’area di servizio “Fella est” e all’area di parcheggio “La Foresta est”. Le misure differenziate previste per i mezzi leggeri e pesanti impongono: