Un nuovo percorso a Pradamano tra le acque del rio Roiello e del torrente Torre

Sabato 29 novembre, alle 10, a Pradamano, sarà inaugurato il nuovo percorso “Tra le acque del rio Roiello e del torrente Torre” in attuazione del progetto regionale “Fvg in movimento. 10mila passi di salute” (2019-2025), sostenuto dalla Regione, Direzione centrale Salute, attuato e coordinato da Federsanità ANCI FVG, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine, PromoTurismoFVG e Federfarma FVG.



Al termine dell’inaugurazione, alle 10.30, partirà la terza “Camminata contro la violenza sulle donne – Camminata e racconti tra donne” con la scrittrice Loretta Fusco,organizzata dalla UISP FVG insieme al Comune di Pradamano e altre associazioni. Per informazioni e adesioni whatsapp 333- 2006342, tel. 0432- 640154.Il ritrovo sarà all’incrocio tra via Mazzini e via Asiins, vicino al nuovo cartellone del progetto FVG IN MOVIMENTO.

Il percorso.

A Pradamano il percorso “Tra le acque del rio Roiello e del torrente Torre” lungo circa sette chilometri, si sviluppa su una strada sterrata comunale che offre un’immersione nella natura friulana. Parte da Asinins, vicino a via Mazzini, costeggiando il rio Roiello e avvicinandosi al torrente Torre, entrambi di alto valore ambientale. Accessibile a tutti, anche a persone con mobilità ridotta, il percorso favorisce l’attività all’aperto e permette di osservare biodiversità della natura del Friuli, il paesaggio rurale e il contrasto tra campi agricoli e le montagne in lontananza. L’itinerario attraversa aree coltivate e boschive, costeggia il rio Roiello passando per un’azienda zootecnica, una cava, un maneggio e la scuola di kung fu. Si snoda tra tratti immersi nella vegetazione e si ricollega, poi, al tratto iniziale, concludendo l’anello. È un’occasione per riscoprire il territorio e promuovere il benessere psicofisico in un ambiente naturale suggestivo.

Il programma dell’inaugurazione.

Il programma dell’inaugurazione prevede i saluti di Enrico Mossenta, sindaco di Pradamano, di Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità ANCI FVG e di Olga Orzincolo, della farmacia Favero di Pradamano, in rappresentanza di Federfarma FVG. Seguiranno brevi interventi sul “Piano regionale della Prevenzione – Comunità attive. Promuovere salute e movimento”, a cura di Andrea Iob, del Dipartimento di prevenzione di ASUFC e sui principali risultati del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di salute” (2019 -2025)” con Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, e Laura Pagani del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine.



Quindi Sara Vito, presidente UISP FVG, interverrà sull’attività dell’Unione Sport per tutti, che ha sede proprio a Pradamano, e sulla “Camminata contro la violenza sulle donne”. Infine, si terrà la presentazione del percorso “Tra le acque del Rio Roiello e del Torrente Torre”, a cura di Barbara Srebrnic, assessore all’Istruzione e alle Pari opportunità del Comune di Pradamano.