Un anno dalla tragedia del Natisone: Premariacco ricorda Patrizia, Bianca e Cristian

Le celebrazioni nella chiesa di Ipplis a Premariacco ad un anno dalla tragedia del Natisone.

A un anno esatto dalla tragedia, la comunità di Premariacco si prepara a commemorare Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre giovani travolti e uccisi il 31 maggio 2024 da una piena improvvisa del fiume Natisone. Una messa in loro ricordo sarà celebrata sabato 31 maggio, alle ore 19, nella chiesa di Ipplis, da Don Nicola. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, vuole essere un momento di preghiera e raccoglimento aperto a tutta la cittadinanza.

Quella giornata di primavera si trasformò in un incubo: i tre ragazzi, sorpresi dalla piena mentre si trovavano su un isolotto in mezzo al fiume. Le immagini drammatiche di quei momenti, con i tre giovani che si abbracciavano mentre l’acqua saliva inesorabilmente, commossero l’intero Paese.

“A un anno esatto dalla tragedia che ha colpito profondamente la nostra comunità, ci ritroveremo per un momento di preghiera e raccoglimento in ricordo di Patrizia, Bianca e Cristian, i tre giovani che persero la vita nel fiume Natisone – ha commentato il sindaco Michele de Sabata – .La Santa Messa sarà celebrata dal nostro Don Nicola nella chiesa di Ipplis e aperta a tutti coloro che vorranno partecipare con una preghiera. Premariacco è un Comunità provata, che non dimentica. Vi invitiamo a unirvi a noi“.