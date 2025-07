Tornava dalla laurea della figlia: muore in moto a 64 anni Alessandro Clinz

Alessandro Clinz, la vittima dell’incidente mortale in moto a Soave.

Alessandro Clinz non è tornato a casa dopo aver festeggiato un traguardo importante della sua famiglia: la laurea di una delle sue due figlie. Lunedì sera, mentre rientrava in moto da Verona verso il Friuli, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada regionale 11, nel comune di Soave, in provincia di Verona.

Clinz, 64 anni, era un artigiano esperto nella posa di tendaggi, molto conosciuto e apprezzato nella zona del Cividalese per la sua professionalità e affidabilità. Dopo aver partecipato alla cerimonia di laurea all’Università di Torino di una delle sue figlie, si era fermato a Verona per salutare alcuni parenti dell’ex moglie prima di riprendere il viaggio verso casa.

L’incidente è avvenuto all’altezza di una rotatoria in località Castelletto, dove il centauro ha perso il controllo della moto. Nonostante l’immediato intervento di ambulanza e automedica, i soccorsi non sono riusciti a salvarlo. La dinamica è tuttora al vaglio dei carabinieri di Verona.

Clinz abitava a Prepotto. La sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità, che lo ricorda per la sua disponibilità e per la gentilezza che lo contraddistingueva. La salma dell’uomo si trova ancora nell’obitorio dell’ospedale di San Bonifacio, in attesa di essere trasferita in Friuli. Non è stata ancora fissata la data dei funerali. Alessandro lascia due figlie, Gaia e Giulia.