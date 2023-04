Ronchi, parcheggi gratuiti per i residenti al Trieste Airport

Buone notizie per i residenti di Ronchi dei Legionari: nella giornata di oggi è stata confermata la possibilità di sostare gratuitamente fino ad un massimo di 10 ore giornaliere nel parcheggio P8 del Trieste Airport.

L’attivazione del servizio avverrà ufficialmente a partire dal 20 aprile 2023 e la convenzione prevede l’agevolazione per la durata di un anno dall’attivazione della stessa. Soddisfatto il sindaco, Mauro Benvenuto, che comunica: “Finalmente i cittadini di Ronchi dei Legionari potranno utilizzare il parcheggio del polo intermodale con modalità agevolate. Un’opportunità importante che garantisce per le prime 10 ore una gratuità completa a tutti i possibili fruitori del trasporto su treno e autobus. La collaborazione tra amministrazione e aeroporto ha portato i suoi frutti e sono convinto che la nostra sinergia porterà altri vantaggi per il nostro territorio. Sono molto soddisfatto di questo risultato ma credo sia solo un punto di partenza di un lungo lavoro che deve portare a valorizzare e rendere fruibile il nostro polo intermodale. Siamo in una fase sperimentale e i prossimi mesi ci faranno capire le esigenze dei nostri cittadini.”

Per poter usufruirne bisogna compilare una richiesta on-line in cui potrà essere indicata un’unica targa di automezzo. Al superamento delle 10 ore verrà addebitata l’intera sosta effettuata. In fase di prima applicazione, bisogna inviare la richiesta entro il 13 aprile 2023. Per le richieste successive la targa verrà comunicata a Trieste Airport l’ultimo mercoledì del mese e pertanto sarà necessario inviare la richiesta entro il giorno prima. L’attivazione del servizio avverrà dal primo lunedì del mese successivo; in caso di mancato utilizzo del servizio per più di tre mesi dalla data di richiesta trasmessa, il servizio verrà disattivato da Trieste Airport e potrà essere riattivato a fronte di una nuova richiesta.