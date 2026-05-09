È Bruno Zucchiatti l’uomo di 62 anni trovato senza vita nelle campagne di San Vito di Fagagna dopo un’uscita con la sua moto da cross. Carrozziere, residente in paese, era molto conosciuto nella comunità, che nelle ore delle ricerche si è mobilitata insieme ai soccorritori nella speranza di ritrovarlo vivo.

Zucchiatti era uscito per un giro con la sua moto da cross, ma non aveva più fatto ritorno a casa. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro nella tarda serata di venerdì 8 maggio. Da quel momento sono partite le ricerche nelle zone periferiche e di campagna del territorio.

Le ricerche nella notte

Le operazioni sono andate avanti per diverse ore. I vigili del fuoco hanno dislocato vari mezzi sul territorio, mentre durante la notte è stato impiegato anche il velivolo del 118 dotato di termocamera, per controllare dall’alto le aree più isolate.

Le verifiche sono poi riprese nella mattinata successiva, anche con il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco, già in volo per le ricerche della famiglia scomparsa nella zona di Tarcento.

Dopo ore di apprensione, il corpo di Bruno Zucchiatti è stato individuato in una zona di campagna. Per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

L’incidente lungo una strada di campagna

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva una strada rurale immersa nei campi. L’incidente sarebbe avvenuto in prossimità di una curva.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli o di altre persone. L’ipotesi principale resta quindi quella di una caduta autonoma.